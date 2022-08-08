Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan Hakkında Bomba İddia! - Son Dakika
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Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan Hakkında Bomba İddia!

08.08.2022 11:02
Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan Hakkında Bomba İddia!

Eski model ve oyuncu Yasemin Özilhan yaz başından beri Bodrum Kaplankaya'daki evinde iki kızı ile tatil yapıyor. Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan boşanacak mı? İşte cevabı...

Yasemin Özilhan'ın son zamanlarda eşi İzzet Özilhan ile birlikte görülmemesi evliliklerinde kriz yaşandığı dedikodusuna neden olmuştu.

İzzet Özilhan önceki gün Instagram hesabını kapattı.

Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan Hakkında Bomba İddia!

FOTOĞRAFLARI SİLDİ, HESABINI KAPATTI

Hemen ardından da Yasemin Hanım eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.

Bu olayın ardından çiftin boşanma arifesinde olduğu sosyetenin dedikodu listesinin bir numarasına oturdu. Taraflardan henüz açıklama gelmedi. (Posta)

YASEMİN ÖZİLHAN KİMDİR?

Yasemin Özilhan (evlilik öncesi soyadı: Ergene, d. 22 Ocak 1985, Hamburg), Türk oyuncu ve eski model.

Aşk Oyunu dizisinde Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizinde Ela Altındağ karakteri ile tanınmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu Ergene, 16 Temmuz 2011'de İzzet Özilhan'la evlenmiştir. Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu vardır.

2009 yılından beri oyunculuk yapmayan Özilhan, 2019 yılında Mucize Doktor adlı dizide Doktor Ela rolü ile konuk oyuncu olmuştur.

İZZET ÖZİLHAN KİMDİR?

İzzet Özilhan, 27 Ağustos 1981'de dünyaya geldi. Anadolu Grubu'nun sahibi Tuncay Özilhan'ın oğlu. İzzet Özilhan dedesinin ismini taşıyor. İzzet Özilhan Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinin üyesi.

İzzet Özilhan ile Yasemin Özilhan 16 Temmuz 2011'de evlendi.

Yasemin ve İzzet Özilhan'ın 2 kızları dünyaya geldi. İlk kızları Emine 2012 doğumlu. İkinci kızları Ela ise 2013'te dünyaya geldi ve Yasemin Ergene'nin Doktorlar dizisindeki ismini taşıyor.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan Hakkında Bomba İddia! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan Hakkında Bomba İddia! - Son Dakika
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