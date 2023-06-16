Eski yarışmacı Burak Kaya'nın, MasterChef Türkiye All Star'a katılmama nedeni belli oldu - Son Dakika
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Eski yarışmacı Burak Kaya'nın, MasterChef Türkiye All Star'a katılmama nedeni belli oldu

16.06.2023 11:29

MasterChef Türkiye All Star yarışmasına katılmayan eski yarışmacı Burak Kaya, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, yarışmadaki kaosu istemediğini söyledi. Kaya, takipçilerine teşekkür ederek, böyle daha mutlu olacağını belirtti.

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye All Star ile ekranlara geri döndü. Eski yarışmacıların mücadele ettiği yarışmada 2022 yılında mücadele eden Burak Kaya'nın olmaması dikkatlerden kaçmadı.

"KAOSU İSTEMEDİĞİM İÇİN KATILMADIM"

Yarışmaya katılmadığı için takipçilerinde birçok mesaj alan Burak Kaya, Instagram hesabından yayınladığı videoda katılmama nedenini anlattı. Yarışmadaki kaosun içinde olmak istemediğini söyleyen Burak Kaya, "Orada olmayı All Star'da olmayı kendim istemedim. Oradaki kaosu istemediğimden dolayı tercih etmedim katılmadım. Sizlerin desteğini her zaman yanımda hissettim. Çok güzel mesajlar atıyorsunuz 'gözlerimiz seni arar diyenler'. Bunun için çok teşekkürler ama böylesi daha iyi ve mutlu olacağım için böyle olmasını istedim. Sizlerin de affına sığınarak hakkınızı helal edin" şeklinde konuştu.

Eski yarışmacı Burak Kaya All Star'a neden katılmadığını anlattı: Kaosun içinde olmak istemedim
Eski yarışmacı Burak Kaya All Star'a neden katılmadığını anlattı: Kaosun içinde olmak istemedim
Eski yarışmacı Burak Kaya All Star'a neden katılmadığını anlattı: Kaosun içinde olmak istemedim
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MasterChef, Burak Kaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski yarışmacı Burak Kaya'nın, MasterChef Türkiye All Star'a katılmama nedeni belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski yarışmacı Burak Kaya'nın, MasterChef Türkiye All Star'a katılmama nedeni belli oldu - Son Dakika
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