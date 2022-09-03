Eskişehir'de Melek Mosso konserini 50 bin kişi izledi

ESKİŞEHİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü kutlamalarında şarkıcı Melek Mosso sahne aldı. Yaklaşık 50 bin kişinin izlediği konserde söylediği şarkılarla hayranlarını coşturan Melek Mosso, "Bir gün eteğimizin boyuyla, rujumuzun rengi ve kahkahamızla, başörtümüzle yargılanmadığımız, gerçekten tam anlamı ile özgürce kadın olabildiğimiz, katledilmediğimiz, taciz edilmediğimiz, şiddet görmediğimiz günler hayal ediyorum" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen konserde ünlü şarkıcı Melek Mosso, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü kutlamalarında kapsamında Sazova Parkı'nda sahneye çıktı. Yaklaşık 10 bin metrekarelik açık alanda yapılan konseri 50 bin kişi izledi. Kent merkezinden Sazova Parkı'ndaki konsere gelmek isteyenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Konsere üzerinde beyaz askılı payet elbiseyle çıkan Melek Mosso, Keklik Gibi isimli şarkısını şiddete uğrayan ve katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan ettiğini ifade ederek, "Söylediklerimin altı hiçbir zaman boş değildir. Size bunu söylemek isterim. Ben bu türküyü bütün konserlerimde geçmişte, günümüzde ve maalesef gelecekte taciz edilen, şiddete uğrayan ve katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan ediyorum. Bir gün eteğimizin boyuyla, rujumuzun rengi ve kahkahamızla, başörtümüzle yargılanmadığımız, gerçekten tam anlamı ile özgürce kadın olabildiğimiz, katledilmediğimiz, taciz edilmediğimiz, şiddet görmediğimiz günler hayal ediyorum. ve o günler için şarkı söylemekten, üretmekten, konuşmaktan asla ve asla vazgeçmeyeceğim, bilesiniz" dedi.

'ESKİŞEHİRLİLER BU AKŞAM TARİH YAZDI'Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise 50 binin üzerinde seyirci ile müthiş bir konser yaşandığını söyledi. Melek Mosso'ya sahnede çiçek veren Büyükerşen, "Bu gençler uzun zamandır benim başımın etini yiyorlar. Melek Mosso da Melek Mosso. İlla onu getir diyorlardı. Siz Türk sanat dünyasında gökyüzünde dolaşan kanatsız bir meleksiniz. Gençleri kıramazdım, üstelik sizi tanımak şerefine de nail olalım dedim. Görüyorsunuz burada 50 bin kişiden fazla seyirci var. İyi ki geldiniz, bu Eskişehirli genç hemşerilerim bu akşam sizinle tarih yazdılar. Melek hanım gökten indirdik ama Eskişehir trafiği de alt üst oldu" dedi.

Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalarak söylediği şarkılarla hayranlarını coşturan ve sahnede oynayan Melek Mosso, konserini İzmir Marşı ile tamamladı.