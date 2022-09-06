Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz'a Sakarya'da jüri görevi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz'a Sakarya'da jüri görevi

06.09.2022 09:34
Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz'a Sakarya'da jüri görevi

Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, Sakarya Millet Bahçesi'nde düzenlenen açık hava saç yarışmasında jüri görevi aldı.

Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, Sakarya Millet Bahçesi'nde düzenlenen açık hava saç yarışmasında jüri görevi aldı.

Eskişehir'de Saloon HY adlı işletmesiyle hizmet veren ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, Sakarya Millet Bahçesi'nde düzenlenen açık hava saç yarışmasında jüri üyesi görevi aldı. Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada, yarışma ve şov sahnelerinde görev alan Hasan Hüseyin Yılmaz plaketle ödüllendirildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Vali Akbıyık, çalışmaları yerinde inceledi Vali Akbıyık, çalışmaları yerinde inceledi Taraklı'da rögar kapağına sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı Taraklı'da rögar kapağına sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
Kaynak: İHA

Eskişehir, Sakarya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz'a Sakarya'da jüri görevi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:27 Fenerbahçe forvete doymuyor! Marsilya'nın Devler Ligi kadrosuna alınmayan Bakambu'nun transferi için ilk temas kuruldu
09:18 Sahnede göğüsleri açılan Bülent Ersoy zor anlar yaşadı!
09:04 Çin'de geliştirilen solunabilir koronavirüs aşısına "acil kullanım" onayı verildi
09:06 Avrupa'ya doğal gaz akışını durduran Rusya'dan videolu tehdit: Bu kış oldukça zor geçecek
09:03 "HDP'ye bakanlık sözü" tartışmaları büyürken İYİ Parti lideri Meral Akşener 2 gün sonra kararını verdi
08:47 Mahkeme davayı bozmuştu! Korkunç suçlara karışan Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik dava sil baştan
08:16 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedef aldığı iş insanı Cihan Ekşioğlu'na suikast girişimi
08:02 Ümit Özdağ "MHP'nin gizli adamı mısın?" sorusunu soran gence hakaret etti
07:42 Bakan Nebati'den Rusya'ya doğal gaz resti: Şartlar uygun olursa Katar'la doğal gaz ticareti yeniden başlatılacak
01:03 Irak'ın kuzeyinde şehit edilen Civelek'in nişanlısı düğün davetiyesini paylaştı: Vatan uğruna yarım kaldı sevdamız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 09:34:12. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehirli ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz'a Sakarya'da jüri görevi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement