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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da krizler bitmiyor! BluTV vazgeçti! - Son Dakika

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da krizler bitmiyor! BluTV vazgeçti!

20.01.2022 09:54
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da krizler bitmiyor! BluTV vazgeçti!

atv'de 6 sezon yayınlandıktan sonra kaldırılan ve BluTv ile anlaşma sağlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden yine kötü haber geldi. Yeni sezona hazırlanırken yayından kaldırılan dizi için BluTv anlaşmadan çekildi.

Başrolünü Oktay Kaynarca'nın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 6 sezon yayınladığı ATV'nin yönetimiyle sorun yaşayınca yayından kaldırıldı. Yapımcı şirket ile kanal arasındaki sözleşme krizinden sonra dizi hiçbir açıklama yapılmayan yayından kaldırılmıştı.

200. BÖLÜM YENİLENMİŞ HALİYLE YAYINLANACAKTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yeni yapımcısı BVB Yapım'ın sahibi Bahadır Özdener bir süre bekledikten sonra BluTV ile anlaştı. Dizinin yayınlanmayan 200. bölümünü yenilenmiş haliyle "Son Efsane" adında sinema filmine dönüştüren Eşkıya ekibi ayrıca şubat ayı için Yeraltı adında başrolünde Ozan Akbaba'nın olacağı dizi projesi için hazırlıklara başlamıştı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir kriz daha! ATV'nin dava açtığını öğrenen BluTV sözleşmeden çekildi

BLUTV SÖZLEŞMEDEN ÇEKİLDİ

Bu gelişme üzerine ATV, BVB Yapım'a 165 milyonluk dava açacağını duyurdu. Anlaşmazlıktan sonra BluTV de BVB Yapım'la yaptığı sözleşmeden çekildi. BluTV, oluşan baskı nedeniyle Eşkıya ekibinin başka bir iş yapma önerisini bile şu aşamada kabul etmedi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir kriz daha! ATV'nin dava açtığını öğrenen BluTV sözleşmeden çekildi
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Oktay Kaynarca, BluTV, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da krizler bitmiyor! BluTV vazgeçti! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da krizler bitmiyor! BluTV vazgeçti! - Son Dakika
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