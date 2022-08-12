EDHO dizisinin yıldızı Yunus Emre Yıldırımer, Teşkilat'ın kadrosuna dahil oldu

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisi, yaşananlar ayrılıklarla gündeme geldi. Gürkan Uygun, Ezgi Şenler, Hakan Boyav ve Çağlar Ertuğrul'un ayrıldığı diziye yeni bir isim dahil oldu.

TEŞKİLAT'A GEÇİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer, yeni sezonda Teşkilat'ta yer almak için imza aşamasına geldi. İki sezon Ankara'da çekilen Teşkilat dizisinin konusu ise 3. sezonunda İstanbul'da geçecek. Yeni sezonda dizinin yönetmen koltuğuna ise Gül Sarılaltın oturacak.

Yıldırımer, ATV'de ekrana gelen son olarak "Adı Sevgi" dizisinde başrol oynamıştı.