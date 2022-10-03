Esra Erol... YILLAR ÖNCE OYNADIĞI ROLDE KOCASINI ALDATMIŞ! - Son Dakika
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Esra Erol... YILLAR ÖNCE OYNADIĞI ROLDE KOCASINI ALDATMIŞ!

03.10.2022 16:38
Esra Erol... YILLAR ÖNCE OYNADIĞI ROLDE KOCASINI ALDATMIŞ!

Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Kalp Gözü adlı dizide oynadığı ortaya çıktı. Erol'un bu dizide kocasının aldatan bir kadını canlandırması, hayranlarında şaşkınlık yarattı.

Televizyon ekranlarında gündüz kuşağının sevilen isimleri arasında yer alan Esra Erol, yeni sezonda da ekrana gelmeye devam ediyor.

Erol'un programı ve sosyal medya paylaşımları zaman zaman gündem olurken, ünlü sunucu bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce oynadığı dizi olay yarattı: Kocasını aldatıp başkasıyla ilişkiye girmiş

YILLAR ÖNCE KALP GÖZÜ ADLI DİZİDE OYNAMIŞ

Esra Erol'un yıllar önce Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Kalp Gözü adlı dizide rol aldığı ortaya çıktı.

Ancak Erol'un bu dizide canlandırdığı rol, çok dikkat çekti.

Erol'un dizide kocasını aldatan ve çeşitli oyunlar çeviren 'Aysel' adlı kadını oynadığı görüldü.

Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce oynadığı dizi olay yarattı: Kocasını aldatıp başkasıyla ilişkiye girmiş

İLK KEZ DUYANLAR ŞAŞIRDI

Ünlü sunucunun daha önce Cennet Mahallesi'nde rol aldığı ortaya çıkmıştı.

Ancak Erol'un Kalp Gözü adlı dizide böyle bir rolü canlandırdığını duyan hayranları şaşkınlık yaşadı.

Konuyla ilgili çok sayıda da yorumda bulunuldu.

Ünlü sunucu Esra Erol'un yıllar önce oynadığı dizi olay yarattı: Kocasını aldatıp başkasıyla ilişkiye girmiş

YORUMLAR
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Boşanan Cemile'nin, 'Tazminat için kredi çekmesin, ben tazminat istemiyorum' sözleri Esra Erol'u ağlattı Boşanan Cemile'nin, 'Tazminat için kredi çekmesin, ben tazminat istemiyorum' sözleri Esra Erol'u ağlattı
Kaynak: Magazinkolik

Esra Erol, Kanal 7, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esra Erol... YILLAR ÖNCE OYNADIĞI ROLDE KOCASINI ALDATMIŞ! - Son Dakika

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