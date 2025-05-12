Eşref Rüya\'da Genç Yetenekler Dikkat Çekiyor

KANAL D'nin her bölümü merakla beklenen dizisi Eşref Rüya, yıldız oyuncu kadrosuyla olduğu kadar genç yeteneklerinin performanslarıyla da gündemde. Yetim Ömer karakteriyle milyonları gözyaşlarına boğan Seyhan Kuzey Kıskacıoğlu, şimdiden kendi fan kitlesini yarattı. Yer aldığı sahneler sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Kıskacıoğlu, yaşından büyük oyunculuğuyla takdir topluyor.

BENZERLİKLERİ ŞAŞIRTIYOR

Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Eşref'in çocukluğunu Umut Tevetoğlu, Demet Özdemir'in oynadığı Nisan'ın çocukluğunu ise Asmin Hazan Çiftçi canlandırıyor. Ulusoy ve Özdemir'e olan benzerlikleriyle görenleri şaşırtan iki genç yetenek, oyunculuk konusunda da abi ve ablalarını aratmıyor. Zaman atlama sahnelerinde izleyiciyle buluşan küçük Eşref ve küçük Nisan'ın sahneleri en çok izlenen videolar arasında yer alıyor.

Tims&B imzalı 'Eşref Rüya', yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00'de Kanal D'de.