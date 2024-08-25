Estetik doktoru paylaştı! Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu - Son Dakika
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Estetik doktoru paylaştı! Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu

Estetik doktoru paylaştı! Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu

Birçok ünlü ismin tercih ettiği Dermatolog Dr. Ali Şahan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le çekildiği fotoğrafı, sosyal medya hesabından sponsorlu reklem olarak paylaştı. Akşener, geçtiğimiz aylarda Şahan'ın kliniğinde yüzüne bazı estetik operasyonlar yaptırmıştı.

25.08.2024 10:35
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Ünlü Dermatolog Dr. Ali Şahan, eski İYİ Parti lideri Meral Akşener'le çekildiği fotoğrafı, sponsorlu reklam olarak paylaştı.

AKŞENER'LE ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAFI SPONSORLU REKLAM OLARAK PAYLAŞTI

Ünlülerin estetik uzmanı olarak bilinen Dermatolog Dr. Ali Şahan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından sponsorlu reklam olarak paylaştı. Şahan fotoğrafa, "İyi ki geldiniz." notunu düştü.

Estetik doktoru paylaştı! Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu

AKŞENER YÜZÜNE ESTETİK YAPTIRMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Akşener geçtiğimiz aylarda Ali Şahan'ın kliniğinde yüzüne bazı estetik operasyonlar yaptırmıştı.

Meral Akşener, Ali Şahan, 3-sayfa, 3.Sayfa, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Magazin Estetik doktoru paylaştı! Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mehmet Yılmaz: senin kabin güzel estetiğe gerek yok bence meral hanım 10 64 Yanıtla
  • Seash: Seçim zamanı belediye başkan adayı propaganda çalışması için geldiğinde kendisine; bu seçim İYİ Parti'nin var olma yada yok olma seçimi olacak demiştim. aynen de öyle oldu. İYİ parti tarihin tozlu raflarında yerini almaya başladı. 36 4 Yanıtla
  • Bbayraktar: Gergin siyaset yerini Yüz gerdirmeye bıraktı :) 29 4 Yanıtla
  • Ali boz: siayeseti gerdi yetmedi yüzünü gerdi 26 0 Yanıtla
  • Kemsl: komedi 13 0 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan: Demekki daha siyaset sahnesinden çekilmeyecek yakında yeni yüzüyle meydanlara iner 12 1 Yanıtla
  • Çelikk: Olmadı Meral teyze 8 1 Yanıtla
  • İlhan İnan: Ne o Meral hanım çok gerginsiniz..... 7 0 Yanıtla
  • İbrahim ozturk: ak partili meral 1 0 Yanıtla
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