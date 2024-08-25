Ünlü Dermatolog Dr. Ali Şahan, eski İYİ Parti lideri Meral Akşener'le çekildiği fotoğrafı, sponsorlu reklam olarak paylaştı.
Ünlülerin estetik uzmanı olarak bilinen Dermatolog Dr. Ali Şahan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından sponsorlu reklam olarak paylaştı. Şahan fotoğrafa, "İyi ki geldiniz." notunu düştü.
Hatırlanacağı üzere Akşener geçtiğimiz aylarda Ali Şahan'ın kliniğinde yüzüne bazı estetik operasyonlar yaptırmıştı.
Son Dakika › Magazin › Estetik doktoru paylaştı! Meral Akşener, sosyal medyada reklam yüzü oldu - Son Dakika
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