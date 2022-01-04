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Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst tura çıktı - Son Dakika

Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst tura çıktı

04.01.2022 15:04

İsrail'i Eurovision 2022'de temsil edecek sanatçının seçildiği X Factor Israel yarışmasına katılan şarkıcı Linet, My Number One şarkısındaki başarısıyla bir üst tura geçti.

Güçlü sesi ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen şarkıcı Linet, Eurovision 2022'de İsrail'i temsil edecek sanatçıyı seçmek için düzenlenen X Factor Israel yarışmasında mücadele ediyor.

BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

My Number One şarkısındaki başarısıyla adından söz ettiren şarkıcı, üst tura yükselmeyi başardı. My Number One, 2005 yılında Ukrayna'da düzenlenen 50. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Helena Paparizou'yla Yunanistan'a birinciliği getirmişti.

"İSRAİLLİYİM, TÜRK AİLENİN KIZIYIM"

Geçtiğimiz haftalarda yarışma hakkında konuşan Linet, üçüncü tura kaldığını belirterek "Yarışma hala devam ediyor. Birkaç aşama daha var. Ben İsrailliyim, İsrail'de doğdum ama bir Türk ailenin kızıyım. Türkiye'de yıllarımı, hayatımı geçirdim. Şimdi İsrail'i temsil ediyorum" şeklinde konuştu.

"BU SENE İSRAİL'İ SENEYE DE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDERİM"

Türkiye'den Eurovision için teklif gelmesi durumunda seve seve kabul edeceğini de belirten Linet, "Taraftarlık işini sevmiyorum. Bu sene İsrail'i temsil ederim, sonraki sene Türkiye'yi temsil ederim. Sonuçta bir dünya sahnesine çıkıyorsunuz. Önemli olan oraya çıkabilmek" dedi.

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Eurovision, Linet, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst tura çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst tura çıktı - Son Dakika
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