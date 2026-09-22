Ev sahibi 350 bin istedi, mahkeme kararını verdi! Oğuzhan Koç\'un yeni kirası bomba

Necati Kaya:

Bu adam bu kadar kirası yüksek bir evde oturmak için bu kadar parayı bulacak ne iş yapar bana söylermisiniz. Bu ülkenin menteşe leri çürümüş. Bir yerde 800 milyar lirayı götüren foncular, bir yerde bu kadar parayı nereden bulduğu belirsiz tipler, bir tarafta 28 bin lira ile ev geç indiren işçi ve diğer kesim, 20 bin lira ile dünyadan köpük emekliler ve milyonlarca açık ve gizli işsiz.Bir taraftan algı yönetimi iha, siha , kaan ile havaya bak diyen Yönetim. Allah sonumuzu hayıreylesin.

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