Ev sahibi 350 bin istedi, mahkeme kararını verdi! Oğuzhan Koç'un yeni kirası bomba - Son Dakika
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Ev sahibi 350 bin istedi, mahkeme kararını verdi! Oğuzhan Koç'un yeni kirası bomba

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Ev sahibi 350 bin istedi, mahkeme kararını verdi! Oğuzhan Koç\'un yeni kirası bomba
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Oğuzhan Koç'un Beşiktaş Levent'te 85 bin TL ödediği evin kirası, ev sahibinin açtığı kira tespit davası sonucunda 324 bin TL olarak belirlendi. Ev sahibi 350 bin TL talep ederken mahkeme yeni kira bedelini 324 bin TL olarak kararlaştırdı.

Oğuzhan Koç, 2019 yılından bu yana Levent'te oturduğu dairenin kira bedeli nedeniyle ev sahibiyle mahkemelik oldu.

EV SAHİBİ 350 BİN TL İSTEDİ

Ev sahibi Güneş B., İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kira tespit davası açarak 2024 yılında aylık kira bedelinin 350 bin TL olarak belirlenmesini talep etti.

Koç ise mahkemeye sunduğu dilekçede kira artışlarını düzenli olarak yaptığını ancak talep edilen bedelin evin mevcut kira koşullarına uygun olmadığını savundu.

MAHKEME YENİ KİRAYI BELİRLEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, dava kapsamında yapılan değerlendirmelerin ardından Oğuzhan Koç'un ödeyeceği yeni kira bedeli belli oldu. Mahkeme, Koç'un ev sahibine aylık 324 bin TL kira ödemesine hükmetti. Böylece şarkıcının 85 bin TL olan kirası 324 bin TL'ye yükseldi.

Oğuzhan KoçBeşiktaşMahkemeMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Apple User Apple User:
    kiraya bak. adam gider İstanbul’un çok güzel bir yerinde bu tutarla evin taksitlerini ödemek suretiyle ev sahibi olur. nasıl bir ülke olduk. her gün bir yerlerde şiddet, hayat pahalılığı aldı başını gidiyor, 1 litre motorin 100 TL ye dayandı. vesaire vesaire… 12 5 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Bu adam bu kadar kirası yüksek bir evde oturmak için bu kadar parayı bulacak ne iş yapar bana söylermisiniz. Bu ülkenin menteşe leri çürümüş. Bir yerde 800 milyar lirayı götüren foncular, bir yerde bu kadar parayı nereden bulduğu belirsiz tipler, bir tarafta 28 bin lira ile ev geç indiren işçi ve diğer kesim, 20 bin lira ile dünyadan köpük emekliler ve milyonlarca açık ve gizli işsiz.Bir taraftan algı yönetimi iha, siha , kaan ile havaya bak diyen Yönetim. Allah sonumuzu hayıreylesin. 8 2 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    ıraklılarda suriyelilerde gazzelilerde hatta venezuellalılarda havaya hiç bakmadı aynı senin kafa ve düşmana teslim oldular 0 0
  • 00349200 00349200:
    sonra enflasyon %32...yersen. kanun 2 yılda nerdeyse 3 e katlamış kirayı 4 0 Yanıtla
  • wemseyhayri wemseyhayri:
    çok merak ediyorduk bizde karar ne çıkacak diye o kadar önemli haberin içinde bu nidir 1 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    resimdeki ev daireyse bizim ev mağara oyuğu??villaya daire demeyeydiniz iyiydi 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ev sahibi 350 bin istedi, mahkeme kararını verdi! Oğuzhan Koç'un yeni kirası bomba - Son Dakika
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