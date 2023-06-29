Usta sanatçı Mine Koşan ev sahibinden ölüm tehditleri aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: İnsanlar mağdur olmasın

Kiralarını düzenli ödemesine rağmen ev sahibi tarafından daireden çıkması için ölüm tehditleri alan sanatçı Mine Koşan davalık oldu. Nişantaşı'nda ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan Koşan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek "Bu konuyla ilgili çalışmalar yaptığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"MAHKEMELER EV SAHİBİYLE DAVALARIYLA DOLU"

Şişli'de kardeşi Ayda Koşan ile oturdukları dairenin aylık ödemesini aksatmamasına rağmen evden çıkmaları ölüm tehdidi aldığı ev sahibinden şikayetçi olan Mine Koşan, önceki Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla konuşan Koşan, ev sahibiyle yargı sürecinin başladığını belirterek "Mahkemeler bu davalarla dolu... Herkes şikayetçi. Tehditler aldım. Konuşmam yasak" dedi.

"ERDOĞAN'IN ÇALIŞMALAR YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Son dönemde bu haberler sürekli gündem oluyor. Sizce nasıl çözüm olunmalı? sorusu üzerine sözlerine devam eden sanatçı, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuyla ilgili çalışmalar yaptığını düşünüyorum. İnşallah insanlar mağdur olmaz" ifadelerini kullandı.