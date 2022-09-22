Şok İhanet! 62 Yaşındaki Evli Oyuncu Güven Kıraç'tan Eşine İhanet - Son Dakika
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Şok İhanet! 62 Yaşındaki Evli Oyuncu Güven Kıraç'tan Eşine İhanet

22.09.2022 09:32
Şok İhanet! 62 Yaşındaki Evli Oyuncu Güven Kıraç'tan Eşine İhanet

Evli olan ünlü oyuncu Güven Kıraç esmer bir kadınla Beyoğlu'nda bir mekanda sarmaş dolaş kameralara yakalandı.

Tv100'den Onur Üçkarışoğlu ve Ulaş Aydın'ın haberine göre; Başak Kıraç'la uzun süredir evli olan ünlü oyuncu Güven Kıraç esmer bir kadınla Asmalımescit'teki Corridor isimli mekanda eğlendi. Samimi görüntüler sergileyen ikiliden Kıraç kız arkadaşına eliyle mısır yedirdi. Oyuncu mekanın içerisinde de kız arkadaşını öptü. Çıkışta el ele çıkan ikili kameramızın ışıklarının yanmasıyla birlikte şaşkınlığını gizleyemedi.

Yanındaki arkadaşları görüntü alınmasını engellemeye çalıştı Güven Kıraç'a evli olduğunun hatırlatılması üzerine soruları yanıtsız bıraktı.

Kıraç'ın kız arkadaşı ise yüzünü gizledi. Öte yandan Kıraç'ın eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Şok İhanet! 62 Yaşındaki Evli Oyuncu Güven Kıraç'tan Eşine İhanet - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şok İhanet! 62 Yaşındaki Evli Oyuncu Güven Kıraç'tan Eşine İhanet - Son Dakika
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