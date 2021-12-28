Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra'nın babası Faruk ölecek mi?

İstanbul'da HDP binasına saldırı! Silah ve bıçağı vardı, ilk sözü "Sizi öldüreceğim" oldu

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melisa davasından sonra büroda yapılan kutlamaya gelen sürpriz ziyaretçiler, Azra'yı kariyerindeki en zor davalardan biriyle karşı karşıya bırakacaklardır. Güneş ve Yalın evlilik hazırlıklarına devam ederken birlikteliklerini onaylamayan Nursen ve Zafer, onları ayırmaya kararlıdırlar. Fakat yaptıkları plan hiç beklenmedik bir şekilde hayatlarının değişmesine sebep olur. Ural'ın Çolpan'la tanışmasının ardından, Sanem'le olan ilişkileri artık yeni bir döneme girmiştir.

Ural'ın Sanem'e hayatının en büyük sürprizini yapmaya hazırlanması, Sanem'in büyük bir korkuya kapılmasına sebep olur. Sergen kayınpederi Faruk'un ölmek üzere olduğunu öğrenir. Bir yandan Faruk'un sırrını saklamak için uğraşıp, bir yandan da ona yardımcı olmaya çalışırken, Azra'ya yakalanır. Şimdi artık ikisi için de hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır…