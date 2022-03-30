Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Efe verdiği sözü tuttu - Son Dakika
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Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Efe verdiği sözü tuttu

30.03.2022 10:56
Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Efe verdiği sözü tuttu

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam Efe, Çolpan'a verdiği sözü tutup Azra'nın işine dönmesine yardım etti. Şimdi ise Efe'ye verdiği sözü tutma sırası Çolpan'da. Efe'nin sıra dışı isteği ise Cevher Hukuk'taki tüm dengeleri değiştiriyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY'DE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Efe, Çolpan'a verdiği sözü tutmuş Azra'nın işine dönmesine yardım etmiştir. Şimdi ise Efe'ye verdiği sözü tutma sırası Çolpan'dadır. Efe'nin sıra dışı isteği ise Cevher Hukuk'taki tüm dengeleri değiştirecektir. Birbirlerine aşklarını itiraf ettikten kısa bir süre sonra Erman ve Çolpan'a yakalanan Bora ve Sanem'in durumu ise iyice karışır.

Bora'nın DNA sonucunu görmesini engellemeye çalışan Erman ve Çolpan'a sürpriz bir yardım gelir. Eren'in okul takımında kalabilmesi için antrenman yapması gerekmektedir. Eren'e yardım etmesi için Bora dahil tanıdığı tüm erkeklerden yardım isteyen Azra sadece Efe'yi ikna edebilir.

Ancak Efe'nin bu yardımı da karşılıksız olmayacaktır. Aldığı yeni boşanma davasında Azra'nın kazanabilmesi, davayı kaybetmesine bağlıdır. Ancak bazen kaybetmek de kazanmak kadar zordur!

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Son Dakika Magazin Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün akşam neler oldu? Efe verdiği sözü tuttu - Son Dakika


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