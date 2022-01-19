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Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm yayınlandı! Azra ve Yıldırım, Sergen'in hastayım yalanını ortaya çıkardı! - Son Dakika

Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm yayınlandı! Azra ve Yıldırım, Sergen'in hastayım yalanını ortaya çıkardı!

19.01.2022 10:12
Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm yayınlandı! Azra ve Yıldırım, Sergen'in hastayım yalanını ortaya çıkardı!

Her salı izleyicilerin karşısına çıkan dizi Evlilik Hakkında Her Şey, yeni bölümüyle bir kez daha nefesleri kesiyor. Sanem, Ural'ın gitmesi ve Faruk'un ölümünün yarattığı duygusal tahribatla kendi yöntemleriyle baş etmeye çalışırken, dibe doğru çekildiğinden habersizdir. Azra ve Yıldırım, Sergen'in hastayım yalanını ortaya çıkardı

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 15. bölümü FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde; Faruk'un ani ölümü herkesi derinden sarsmıştır. Faruk'un ölümünün ardından Cevher ailesini büyük bir sürpriz beklemektedir. Ortaya çıkan bir mektup Cevher ailesi için tüm dengeleri değiştirir.

15. BÖLÜMDE NERLER OLDU?

Sanem, Ural'ın gitmesi ve Faruk'un ölümünün yarattığı duygusal tahribatla kendi yöntemleriyle baş etmeye çalışırken, çaldığı bileklik yüzünden hem ablasına hem de Sergene çok mahcup oldu. Güneş peş peşe yaşanan aksiliklerden kendisini sorumlu tutmaya başladı. Faruk'un ölmeden önce, Deniz'in kardeşleriyle yakın olması için kurduğu plan, Nazan'ın müdahalesiyle yerle bir olur. Nazan beklenmedik bir hamleyle şirket hisselerini başka birine satarak Çolpan ve Erman'ı içinden çıkması güç bir durumla karşı karşıya bıraktı. Yeni ortak Çolpan ve Erman'ın kariyerini bitirmek için uğraşacağını açık açık dile getirdi. Azra, Sergen'i hastalık sürecinde yalnız bırakmamak için boşanmayı ertelemeye karar verir fakat Yıldırım ile oynadıkları küçük oyun Sergen'in tüm foyasını ortaya çıkardı.

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Evlilik Hakkında Her Şey, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm yayınlandı! Azra ve Yıldırım, Sergen'in hastayım yalanını ortaya çıkardı! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm yayınlandı! Azra ve Yıldırım, Sergen'in hastayım yalanını ortaya çıkardı! - Son Dakika
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