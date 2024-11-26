Eylül Liza Kandemir'in giydiği elbise olay oldu - Son Dakika
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Eylül Liza Kandemir'in giydiği elbise olay oldu

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Kardeşlerim dizisinin yıldızı Eylül Liza Kandemir, katıldığı davetin en cesur isimlerinden biri oldu. Genç oyuncu göğüs dekolteli siyah elbisesiyle gecede adından söz ettirdi.

26.11.2024 07:57
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Kardeşlerim dizisinin yıldızı Eylül Lize Kandemir Elle gecesindeki tarzıyla gündem oldu. Bir süre önce Yalı Çapkını'nın yıldızı Mert Ramazan Demir ile anılan genç oyuncu geceye çok iddialı bir elbiseyle katıldı.

Siyah elbisesiyle gecede boy gösteren genç oyuncunun elbisesinin üst kısmı oldukça cesurdu. Sosyal medyada da elbiseye dair pek çok yorum yapıldı. Kimi "Cesur olmak isterken olmamış", "Elbiseye kumaş yetmemiş" derken kimi ise Eylül Lize'nin tarzını çok beğendi.

Eylül Liza Kandemir\'in giydiği elbise olay oldu

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Son Dakika Magazin Eylül Liza Kandemir'in giydiği elbise olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    bence çırılçıplak katılmalılar. zira kemalizmin hakkını ancak böyle verebilirler. 44 25 Yanıtla
  • Osman Demir:
    Milletin kıçı donuyor bunlar gündem olmak için giyinmiyor bu nasıl moda bu nasıl sanatçılık biraz iffet gerekli insanda çorçıplak gezmek moda ise bize uğramasın 31 3 Yanıtla
  • Cihan Işık:
    edep ne güzel şey... 25 1 Yanıtla
  • Bora Günaydin:
    EYYYY YÜCE MEVLAM KOPSUN KIYAMET ARTIK BU REZİLLİKLER NEDİR YA 13 2 Yanıtla
  • Fuzuli:
    Vakumlamak lazım 9 1 Yanıtla
  • Seydi Eroğlu:
    ?? şeye konan kelebek?? 5 1 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    Çıplaklığın cesaret sayıldığı bir yerde sokakta se vişenler kahraman olmali 1 0 Yanıtla
  • Hakan Ekici:
    Size ne ya 0 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Ben sadece Allah a şükür ediyorum bunların yüzünden kafamıza taş yağmadığı için 0 0 Yanıtla
  • Eyber Ak:
    Sanatı soyunmak olarak algılayan insanlar var halbuki bir kadına yakışan ar ve hayadır insan size bakarak göz banyosu yapmasına neden izin veriyorsunuz Rabbim siz kadınların ayaklarının altına cenneti sermişken kendinize yazık ediyorsunuz 0 0 Yanıtla
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