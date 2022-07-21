Ezgi Mola'dan Adnan Oktar'ın cezaevindeki fotoğrafına dikkat çeken 'plastik cerrah' yorumu - Son Dakika
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Ezgi Mola'dan Adnan Oktar'ın cezaevindeki fotoğrafına dikkat çeken 'plastik cerrah' yorumu

21.07.2022 12:51

Adnan Oktar'ın cezaevindeki son görüntüsü sosyal medyada en çok konuşula konular arasına girmişti. Ünlü oyuncu Ezgi Mola da bu konu hakkında bir paylaşımda bulunarak, "Acaba plastik cerrahi uzmanı da ceza almış olabilir mi? Sadece sordum, kötü bir niyetim yok" notunu düştü.

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı. Hükümlü olarak yattığı Edirne Cezaevi'ne girdiğinden beri saç ve sakal uzatmaya başlayan Oktar'ın yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Ezgi Mola'nın Adnan Oktar'ın cezaevindeki fotoğrafına yaptığı yorum bomba: Plastik cerrahi uzmanı da ceza almış olabilir mi?

EZGİ MOLA'NIN YORUMU BOMBA

Adnan Oktar'ın cezaevindeki son haline en ilginç yorum ise ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan geldi. Başarılı oyuncu, Oktar'ın son hali için "Acaba plastik cerrahi uzmanı da ceza almış olabilir mi? Sadece sordum , kötü bir niyetim yok" yorumunu yaptı. Yeşilçam efsanesi Filiz Akın da Ezgi Mola'yı "Ezgi'ye katılıyorum. Sadece soruyoruz" diyerek destekledi.

İşte Ezgi Mola'nın yaptığı yorum;

Ezgi Mola'nın Adnan Oktar'ın cezaevindeki fotoğrafına yaptığı yorum bomba: Plastik cerrahi uzmanı da ceza almış olabilir mi?
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Adnan Oktar, Ezgi Mola, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ezgi Mola'dan Adnan Oktar'ın cezaevindeki fotoğrafına dikkat çeken 'plastik cerrah' yorumu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ezgi Mola'dan Adnan Oktar'ın cezaevindeki fotoğrafına dikkat çeken 'plastik cerrah' yorumu - Son Dakika
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