Ezgi Mola'dan Adnan Oktar'ın cezaevindeki fotoğrafına dikkat çeken 'plastik cerrah' yorumu

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı. Hükümlü olarak yattığı Edirne Cezaevi'ne girdiğinden beri saç ve sakal uzatmaya başlayan Oktar'ın yeni görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

EZGİ MOLA'NIN YORUMU BOMBA

Adnan Oktar'ın cezaevindeki son haline en ilginç yorum ise ünlü oyuncu Ezgi Mola'dan geldi. Başarılı oyuncu, Oktar'ın son hali için "Acaba plastik cerrahi uzmanı da ceza almış olabilir mi? Sadece sordum , kötü bir niyetim yok" yorumunu yaptı. Yeşilçam efsanesi Filiz Akın da Ezgi Mola'yı "Ezgi'ye katılıyorum. Sadece soruyoruz" diyerek destekledi.

İşte Ezgi Mola'nın yaptığı yorum;