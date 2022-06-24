Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ikinci bebek haberinden sonra ilk kez konuştu: Yeni öğrendik, çok heyecanlıyız - Son Dakika
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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ikinci bebek haberinden sonra ilk kez konuştu: Yeni öğrendik, çok heyecanlıyız

24.06.2022 14:11

İlk çocukları Karan'ı 2019 yılında kucaklarına alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin tekrar bebek belediği öğrenildi. Birlikte görüntülenen oyuncu çift, hamilelik iddiasını doğrulayarak "Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

9 sene önce rol aldıkları Çalıkuşu dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin ilk çocukları Karan ise 2019 yılında dünyaya geldi. 35 yaşındaki güzel oyuncu Fahriye Evcen'in şimdilerde ikinci kez hamile olduğu ortaya çıktı.

"BİZ DE YENİ ÖĞRENDİK, KARAN'A BİLE SÖYLEYEMEDİK"

Habertürk'te yer alan habere göre, ikinci kez bebek heyecanı yaşayan çift, önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Çok mutlu olduklarını belirten çift, "Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım. Kapalı yola girdim farkında olmadan. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz. Sağlıklı vatana, millete hayırlı evlat olsun, yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" dedi.

İkinci kez bebek heyecanı yaşayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, sessizliğini bozdu: Yeni öğrendik, çok heyecanlıyız
Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti ikinci çocukları için geri sayıma geçti! Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı
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Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti ikinci çocukları için geri sayıma geçti! Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti ikinci çocukları için geri sayıma geçti! Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı Fahriye Evcen Hamile! Fahriye Evcen Hamile!

Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ikinci bebek haberinden sonra ilk kez konuştu: Yeni öğrendik, çok heyecanlıyız - Son Dakika


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