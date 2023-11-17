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Farah Zeynep Abdullah, Musa Orhan'a hakaret ettiği iddiasıyla mahkemede ifade verdi - Son Dakika

Farah Zeynep Abdullah, Musa Orhan'a hakaret ettiği iddiasıyla mahkemede ifade verdi

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada ifade verdi. Oyuncu, ifadesinde amacının Musa Orhan'a hakaret etmek olmadığını, yapılan haberlere tepki gösterdiğini belirtti. Abdullah, kimlik tespitinde de aylık kazancının 50 bin TL olduğunu söyledi.

17.11.2023 12:17  - Güncelleme: 12:19

Farah Zeynep Abdullah hakkında, Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşamına son veren İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a (25) sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Farah Zeynep Abdullah, hakaret suçundan ifade verdi.

"AMACIM HAKARET ETMEK DEĞİLDİ"

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde talimatla ifadesi alınan ünlü oyuncu, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu söyledi. Musa Orhan ve İpek Er cinsel saldırı olayının büyük bir olay olduğunu söyleyen Abdullah, "Olayı okudum. Korkunçtu. Ben de iddianamede belirtilen paylaşımda bulundum. Amacım kesinlikle Musa Orhan'a hakaret etmek değildi. Yapılan haberlere tepkiydi" dedi.

BERAATINI İSTEDİ

Savunmasına devam eden ünlü oyuncu hakaret kastının olmadığını belirterek, 'Beraatımı talep ediyorum. Duruşmalardan vareste tutulma talebim vardır" diye konuştu. Farah Zeynep Abdullah'ın avukatı, müvekkilinin suç kastının olmadığını ifade ederek beraatını talep etti. Duruşma çıkışı Farah Zeynep Abdullah basın mensuplarının sorusu üzerine 'Açıklama yapacak bir şey yok zaten. Duruşmam vardı. ifade vermiştim" diyerek adliyeden ayrıldı.

Farah Zeynep Abdullah, Musa Orhan'a hakaret ettiği iddiasıyla mahkemede ifade verdi
Farah Zeynep Abdullah, Musa Orhan'a hakaret ettiği iddiasıyla mahkemede ifade verdi
Farah Zeynep Abdullah, Musa Orhan'a hakaret ettiği iddiasıyla mahkemede ifade verdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Farah Zeynep Abdullah, Musa Orhan'a hakaret ettiği iddiasıyla mahkemede ifade verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Farah Zeynep Abdullah, Musa Orhan'a hakaret ettiği iddiasıyla mahkemede ifade verdi - Son Dakika
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