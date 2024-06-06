Farah Zeynep Abdullah'tan Mehmet Ali Erbil'in ekrana dönmesine tepki - Son Dakika
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Farah Zeynep Abdullah'tan Mehmet Ali Erbil'in ekrana dönmesine tepki

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Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Ali Erbil'in Kanal D ekranlarında program yapacağını duyunca ''Ne kadar mal bir kanal'' diyerek tepki gösterdi.

06.06.2024 09:07
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Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, Turnike programıyla ekrana geri dönüyor. Yarışmanın Kanal D ekranlarında yayınlanacağını öğrenen Farah Zeynep Abdullah'tan tepki gecikmedi.

"MAL BİR KANAL"

Oyunculuğun yanı sıra yaptığı yorumlarla da sık sık adından söz ettiren Abdullah, Kanal D'nin Mehmet Ali Erbil'in tanıtımını "İşte parmağın sahibi geldi" notuyla paylaşıldığını görünce "Iyy ne kadar da mal bir kanal" yorumunu yaptı. Ünlü oyuncunun yorumu sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Abdullah'a destek verirken bir kısım da yorumu gereksiz buldu.

Farah Zeynep Abdullah'tan Mehmet Ali Erbil'in ekrana dönmesine tepki

EKRANLARA DÖNÜYOR

Kanal D ekranlarında program yapacak olan Mehmet Ali Erdbil, fragmanda "Parmağın sahibi geldi. Duyduk ki herkes parmağı tartışıyormuş. Size hiç yakıştıramadım. Bu parmağın gerçek sahibi Mehmet Ali Bey'den başkası olabilir mi? Tabii bunda da benim parmağım var. Yeni değil, geri geldi. Coşmak için, eğlenmek için, gani gani vermek için... Ne zaman mı? Parmaktan sonra... Bağcılar'da giderken sağda, dönerken solda... Parmağı takip edin" ifadelerini kullanmıştı. Erbil'in programının ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

Farah Zeynep Abdullah\'tan Mehmet Ali Erbil\'in ekrana dönmesine tepki

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Son Dakika Magazin Farah Zeynep Abdullah'tan Mehmet Ali Erbil'in ekrana dönmesine tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: Faraha grip çıkan neymiş 19 21 Yanıtla
  • Emir Kozcu: Çok doğru demiş. Vefa borcunuz mu var Mehmet Sli Erbil e.Tıktokcular izlesin. 28 8 Yanıtla
  • ferhat eser: Bu farah denen zatta kendini nimetten sayıyor ya nediyelim gülüp geçiyoruz 17 18 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: Bir nesil Mehmet Ali erbil ve İbrahim tatlı ses programları ile büyüdü. Programda hakaret,insanlar ile alay etme, kadınları küçük düşürme, tehditli konuşma, zurnacıyı davulcuya hakaret vs herşeyi izlettiler. Maalesef bizim millette hakaret olunca gülüyor. 9 0 Yanıtla
  • Şefik Bugur: bu program yapmasın 0 0 Yanıtla

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