Fatih Ürek'in vefat ettiğini muhabirlerden öğrenen Sıla'nın yaşadığı şok kameraya yansıdı
Fatih Ürek'in vefat ettiğini muhabirlerden öğrenen Sıla'nın yaşadığı şok kameraya yansıdı

Fatih Ürek\'in vefat ettiğini muhabirlerden öğrenen Sıla\'nın yaşadığı şok kameraya yansıdı
30.01.2026 22:36  Güncelleme: 22:59
Fatih Ürek\'in vefat ettiğini muhabirlerden öğrenen Sıla\'nın yaşadığı şok kameraya yansıdı
Haber Videosu

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede üç buçuk ay süren yaşam mücadelesini kaybederek 59 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ürek'in vefat haberi magazin dünyasını sarsarken, gelişmeyi röportaj verdiği sırada muhabirlerden öğrenen şarkıcı Sıla'nın yaşadığı şok ise kameraya yansıdı.

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi teşhisiyle acilen hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan sanatçıdan acı haber geldi. 59 yaşındaki Fatih Ürek, bu akşam Sarıyer'de tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

HABERİ MUHABİRLERDEN ÖĞRENDİ

Fatih Ürek'in vefat haberi magazin dünyasını sarsarken şarkıcı Sıla, gelişmeyi röportaj verdiği sırada muhabirlerden öğrendi. O anlarda üzgünlüğü yüzüne yansıyan ünlü şarkıcının, "Çok üzüldüm. Çok eskiden tanıdığım bir arkadaşım. Allah gani gani rahmet eylesin" dediği görüldü.

