Fatma Girik tüm mal varlığını yeğeni ve manevi kızına bıraktı!

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, Fatma Girik'in vasiyetnamesini hazırladığı ve malvarlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı'ya bıraktığı ortaya çıktı. Ablası Müesser Turanlı'in kızı olan Ahu Turanlı, özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalışıyor. Girik, malvarlığının bir kısmını da yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan koruyucu aile olarak 12 yaşında yanına aldığı manevi kızı Ahu Aşkar'a bıraktı.

Fatma Girik, Kovıd-19'a bağlı viral zatürre nedeniyle dün sabah 7'de hayatını kaybetmişti.