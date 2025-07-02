Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul\'u hedef haline getirdi

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu forma lansmanı İstanbul'da görkemli bir organizasyonla gerçekleşti. Sarı-lacivertli kulübün yeni sezondaki iç ve dış saha formaları ilk kez taraftarla buluşurken, geceye katılan ünlü isimler de dikkat çekti. Ancak geceye damga vuran olay, formalar değil, oyuncu Meltem Cumbul'un kıyafet tercihi oldu.

Lansmana kırmızı elbisesi ve kırmızı rujuyla katılan Meltem Cumbul, sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların yoğun tepkisiyle karşılaştı. Taraftarlar, kırmızı rengin ezeli rakip Galatasaray'la özdeşleştiğini vurgulayarak, Cumbul'un bu tercihini "kulübün renk hassasiyetine aykırı" olarak değerlendirdi.

Cumbul'un kıyafetiyle ilgili yapılan yorumlarda, "Bu geceye sarı-lacivert dışında bir renk hâkim olmamalıydı" ve "Bu kadar sembolik bir gecede kırmızı tercih edilmez" gibi eleştiriler öne çıktı. Forma tanıtımı, sarı-lacivertli camianın klasik çizgilerle modern tasarımı buluşturduğu yeni sezon formalarıyla genel olarak olumlu yorumlar alırken, Cumbul'un tercihi lansmanın önüne geçti.

Kulüp yönetimi ya da Meltem Cumbul tarafından henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.