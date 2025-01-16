Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan ilk paylaşım - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan ilk paylaşım

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Sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasının ölümünün ardından ilk sosyal medya paylaşımını yaptı. Tuğçe Tayfur, babasıyla çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak duygusal bir not kaleme aldı.

16.01.2025 15:20  Güncelleme: 15:36
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Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur'un vefatı, sanat camiasını derinden sarsarken, uzun süredir sessizliğini koruyan kızı Tuğçe Tayfur, babasının ölümünün ardından ilk kez paylaşım yaptı.

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 4 Ocak Cumartesi günü binlerce seveninin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanan Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, babasının vefatının ardından ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"BABAMI BÖYLE HATIRLAYIN"

Babasıyla yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaşan Tayfur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Babamı böyle hatırlayın. Gözlerinin içi gülerken, mutlu, hayat dolu… O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil KRAL'ıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi "hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın" dedi ve invizaya çekildi. O yüzden son görüntüleri medyaya yansısın istemezdi, eminim siz de emin olun. Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim.. Belki bir gün… Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey DUA!"

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan ilk paylaşım
Ferdi Tayfur\'un kızı Tuğçe Tayfur\'dan ilk paylaşım

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Son Dakika Magazin Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan ilk paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ümit Aydın:
    GEÇTİ BOR' UN PAZARI. YAZIK ETTİNİZ ÜSTAD'A. BABASININ RIZASINI ALAMAYAN İKİ CİHANDA DA İFLAH OLMAZ, AHA DA YAZDIM BURAYA. 30 5 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Allah razı olsun baba bize servet bıraktın seni çok seviyorum demek istedi 19 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Acitasyon ve Numaracı 15 5 Yanıtla
  • Muhammet Hayri:
    Reziller.Adam gibi adamı at hızsızı ile muhatap ettin. 14 1 Yanıtla
  • Muhammet Hayri:
    kocavsevdasına babanızı harcadınız 9 1 Yanıtla
  • Güven Yılmaz:
    seni artık Türkiye tanıyor . boşa yorma kendini 9 0 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    ferdi babadan öldükten sonrada nemalanmaya çalışıyor 7 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Ferdi tayfur gibi baban varken serserilerle nikahlanıp onlarla bir olup babana karşı videolar çekmek nedir tuğçe hanım. Biz ferdi tayfuru hayatımızda bir kez canlı görememişken ölümüne ağlayabiliyoruz. O kadar büyük bir hayran kitlesine sahipti. Öz evladı nasıl bu kadar aymaz olur. Üstadın yakın zamandaki ölümüne ihtimal vermediniz, sosyal medyadan afkurup durdunuz.Şimdi geri vitese geçtiniz. Olay bu. Hiç samimi değil. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan ilk paylaşım - Son Dakika
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