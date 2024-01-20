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Ferhat Göçer: Ameliyathaneye en son 7 yıl önce girdim - Son Dakika
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Ferhat Göçer: Ameliyathaneye en son 7 yıl önce girdim

Ferhat Göçer, cerrah olmayı sevdiğini ancak müzisyenlik kariyerinin ağır bastığını söyledi. 25 yıl boyunca doktorluk yapan Göçer, emekli olmayı tercih ettiğini belirtti. Ayrıca, evde 12 kediyle yaşadığını ve köpeklerle olan bağının farklı olduğunu ifade etti. Göçer, oğlunun dünyanın en iyi üniversitelerinden birine kabul edilmesiyle duyduğu gururu da paylaştı.

Ferhat Göçer: Ameliyathaneye en son 7 yıl önce girdim
20.01.2024 - 04:35,
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AMELİYATHANEYE EN SON 7 YIL ÖNCE GİRDİM
Ferhat Göçer, "Cerrah olmayı seviyordum ama müzisyenlik ağır bastı" dediği duygularını şöyle anlattı: "En son 7 yıl önce ameliyathaneye girdim.
Cerrah olmayı seviyordum ama müzisyenlik ağır bastı. Yaşım geldiğinde emekli olmayı tercih ettim. 25 yılın 17 senesinde doktorluk yaptım" dedi.
EVDE 12 KEDİYLE YAŞIYORUZ
Ferhat Göçer, "Evde 12 kediyle yaşıyoruz. 3 köpeğimizi kaybettik, Ömür şimdi köpek için beni zorluyor, Labrador bir oğlum vardı, onun vefatından sonra yeniden köpek istemiyorum...
Kedi ve köpeğin sevgisi tabii ki kıyaslanmaz ama, köpekle başka bir bağınız var" dedi.
OĞLUMUN ANNESİNE MİNNETTARIM
Ferhat Göçer, oğlu Can'ın dünyanın en iyi 10 üniversitesinden birini kazandığını belirterek, oğlunun Londra Lucille Üniversitesi'nde de ekonomi bölümünde okuduğunu söyledi.
Göçer: "İyi bir annenin, bir evlat yetiştiren annenin, bana hayattaki en büyük hediyesi. Minnettarım annesine. 1 ay ayaklarım yere basmadı, üniversitenin haberini alınca.
Londra'nın göbeğinde harika bir okul" diyerek, oğlunun eğitimiyle duyduğu gururu Ceyda Düvenci ile paylaştı.

Kaynak: Magazinkolik
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