Feyza Aktan'dan Özcan Deniz'e Jet Yanıt: Bu Bir Kaçırma Eylemi Değil! - Son Dakika
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Feyza Aktan'dan Özcan Deniz'e Jet Yanıt: Bu Bir Kaçırma Eylemi Değil!

30.04.2022 23:07
Feyza Aktan'dan Özcan Deniz'e Jet Yanıt: Bu Bir Kaçırma Eylemi Değil!

Özcan Deniz oğlu Kuzey'i kendisine göstermeyen eski eşi Feyza Aktan'ı suçlamıştı. Feyza Aktan, Özcan Deniz'in iddiasına cevap verdi: Bu bir kaçırma eylemi değil. Üzerime oturtulmaya çalışılan "zalim anne" sıfatından artık çok sıkıldım.

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla kutladı. Deniz, hemen ardından eski eşi Feyza Aktan'a ateş püskürdü. Deniz, "Zalimlik bu sene de sahnelendi" diyerek Aktan'ın, haftalardır oğlunu kendisinden kaçırdığını iddia etti.

Feyza Aktan ise Özcan Deniz'in iddiasına sosyal medyadan cevap verdi: Bu bir kaçırma eylemi değil. Üzerime oturtulmaya çalışılan "zalim anne" sıfatından artık çok sıkıldım.

İşte Feyza Aktan'ın o paylaşımı:

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Özcan Deniz, Feyza Aktan, Medya, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Feyza Aktan'dan Özcan Deniz'e Jet Yanıt: Bu Bir Kaçırma Eylemi Değil! - Son Dakika


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