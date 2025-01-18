Feyza Civelek \'Kızılcık Şerbeti\' dizisinin senaryosunu ifşa etti!

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Icardi bir kez daha baba mı oluyor?

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, yeni bölümde öleceği iddialarına son verdi ve senaryonun bir kısmını ifşa etti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını sevindiren Civelek, diziden ayrılmadığını ve hikayenin devam ettiğini gösterdi. Yeni bölümde Firaz'ın Nursema'ya aşkını itiraf ettiği ve Nursema'yı öptüğü sahne de paylaşılan senaryo kısmında yer alıyor. Dizi, yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor.

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, diziden çıkıp çıkmayacağı yönündeki haberlerle gündemdeydi. Yeni bölümde yangın sonrası Nilay'ın yaşadığı ve dizide yer almaya devam edeceği ortaya çıktı.

Ünlü isimden de bölüm sonrası sosyal medyadan bir senaryo paylaşımı geldi. Civelek, Instagram hesabında "Hayatta kaldık ve geri döndük" notuyla bir gönderi paylaşarak 85. bölümün senaryosundan bir kısmı ifşa etti. Paylaşılan senaryoda, Firaz'ın Nursema'ya aşkını itiraf ettiği ve Nursema'yı öptüğü sahneler görüldü.

KIZILCIK ŞERBETİ 85. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti 85. bölüm fragmanı da dizinin yeni bölümünün hemen ardından yayımlandı. Fatih ve Doğa'nın ilişkileri bir adım ileri taşınıyor. Nursema'nın, annesi Pembe ile olan kavgası ise merak uyandırıyor. Fragmanın en can alıcı kısmı ise Kıvılcım'ın doktorundan hamilelik haberini alması oluyor.