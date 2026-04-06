Fidan öğretmenin yeni mesleği! Kazancı da ortaya çıktı
Fidan öğretmenin yeni mesleği! Kazancı da ortaya çıktı

06.04.2026 09:37
Bir dönem sınıfta çekilen görüntüleriyle sosyal medyada gündem olan Fidan Atalay, öğretmenliği bırakarak influencer oldu. Abonelik sistemiyle içerik üreten Atalay’ın aylık kazancının yaklaşık 1 milyon TL’ye dayandığı öne sürüldü.

KPSS’ye hazırlanan öğrencilere ekonomi alanında İngilizce dersler verdiği bilinen Fidan Atalay, sosyal medyada yakaladığı popülerliğin ardından kariyerinde radikal bir değişikliğe gitti. Atalay’ın öğretmenliği bırakarak dijital içerik üreticiliğine yöneldiği öğrenildi.

DERS ANLATMAYI BIRAKTI

Fenomen haline gelmesinin ardından ders vermeyi bıraktığı belirtilen Atalay’ın, sosyal medya üzerinden abonelerine özel içerikler paylaşmaya başladığı ifade ediliyor.

ABONE SAYISI 12 BİNİ GEÇTİ

İddialara göre Instagram üzerinden abonelik sistemi kuran Atalay’ın abone sayısı 12 bin 100’e ulaştı. Aylık abonelik ücretinin 79,99 TL olduğu belirtilirken, bu rakamlarla birlikte aylık gelirinin yaklaşık 968 bin TL seviyesine çıktığı konuşuluyor.

KAZANCI GÜNDEM OLDU

33 yaşındaki Atalay’ın kısa sürede ulaştığı bu kazanç, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Meslek değişikliği ve gelirine dair rakamlar birçok kullanıcı tarafından tartışma konusu oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ersin Çetinkaya Ersin Çetinkaya:
    amacı belliydi zaten istediğini de aldı öğretmenlik hikayenin bir parçasıydı diye düşünüyorum 74 2 Yanıtla
  • faruk gökdaş faruk gökdaş:
    Masak göreve 38 3 Yanıtla
  • erkan zengin erkan zengin:
    Üstnd gçmyn kalmadı mormaldir 17 7 Yanıtla
  • Aytekin Demircioğlu Aytekin Demircioğlu:
    vergisini alıyorlardır umarım? 20 0 Yanıtla
  • Aganın Oglu Aganın Oglu:
    pazarlama 15 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
