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File eteğin altına silikonlu iç çamaşırı giyen Hande Ataizi dillere düştü - Son Dakika

File eteğin altına silikonlu iç çamaşırı giyen Hande Ataizi dillere düştü

Güzelliği ile adından söz ettiren Hande Ataizi, son pozu nedeniyle dillere düştü. File etek giyen Ataizi, kalçasına giydiği silikonlu iç çamaşırıyla dikkat çekti. Birçok kişi ünlü oyuncuyu eleştirdi.

26.11.2023 - 09:10,  Güncelleme: 09:24
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Güzel oyuncu Hande Ataizi file eteğin altına silikonlu iç çamaşırı giydi. Ünlü oyuncu kombiniyle sosyal medyanın diline düştü.

SON PAYLAŞIMI OLAY

Son zamanlarda "Bihter" filminde canlandırdığı "Firdevs Hanım" karakteriyle adından söz ettiren Hande Ataizi sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

SİLİKONLU İÇ ÇAMAŞIRI TERCİH ETTİ

Her geçen daha da güzelleşen Hande Ataizi'nin kimse 50 yaşında olduğuna inanmıyor. Her pozuyla hayran bırakan Ataizi son paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı. File detaylı transparan elbise giyen Ataizi'nin silikonlu iç çamaşırı giymesi dikkatlerden kaçmadı. Birçok kişi ünlü oyuncunun güzelliğine dikkat çekerek silikonlu iç çamaşırı giymesinin gereksiz olduğunu dile getirdi.

Hande Ataizi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin File eteğin altına silikonlu iç çamaşırı giyen Hande Ataizi dillere düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: File eteğin altına silikonlu iç çamaşırı giyen Hande Ataizi dillere düştü - Son Dakika
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