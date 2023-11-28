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Gigi Hadid yeniden gündeme getirdi! İsrailli profesörden ''Filistinlilerin organları çalıyoruz'' itirafı - Son Dakika

Gigi Hadid yeniden gündeme getirdi! İsrailli profesörden ''Filistinlilerin organları çalıyoruz'' itirafı

Ünlü model Gigi Hadid, Filistin asıllı ünlü model Gigi Hadid, İsrailli bir profesörün kan donduran itiraflarını gündeme getirdi. Meira Weiss isimli İsrailli profesör, 2015 yılındaki bir belgeselde ülkesinin uzun yıllardır Filistinli mahkumların organlarını çaldığını ifade ederek ''Askerlerin cesetlerine dokunmuyoruz, başkalarından alıyorduk. İlk olarak Filistinlilerin, ardından göçmenlerin ve yabancı organlarını alıyorlardı'' dedi.

Gigi Hadid yeniden gündeme getirdi! İsrailli profesörden \'\'Filistinlilerin organları çalıyoruz\'\' itirafı
28.11.2023 - 12:04,  Güncelleme: 19:20
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Filistin uyruklu ünlü model Gigi Hadid, yıllar önce gündeme gelen ve İsrailli yetkililerin kabul ettiği "Filistinlilerin organ ve derilerini çalması" skandalını tekrar paylaşarak, bu konudaki korkunç itirafları hatırlattı. İsrailli profesör Meira Weiss'in 2015 yılında İsrail Kanal 2 tarafından yayınlanan belgeselde yaptığı itiraflar, İsrail'in uzun yıllardır Filistinli mahkumların organlarını çaldığına dair şok edici detaylar içeriyor.

Filistinli Mahkumların Organları Çalınıyor mu? Gigi Hadid'in Paylaşımı Dünya Gündemini Sarstı

İTİRAFLARI KAN DONDURDU

Belgeselde, Kudüs İbrani Üniversitesi'nde anatomist ve sosyoloji profesörü olan Weiss, İsrail Adli Tıp Enstitüsü'nün Filistinli mahkumların organlarını aldığını söyleyerek, "Askerlerin cesetlerine dokunmuyoruz, başkalarından alıyorduk. İlk olarak Filistinlilerin, ardından göçmenlerin ve yabancı işçilerin organlarını alıyorlardı." şeklinde çarpıcı ifadelerde bulunuyor.

Filistinli Mahkumların Organları Çalınıyor mu? Gigi Hadid'in Paylaşımı Dünya Gündemini Sarstı

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİ KORKUNÇ TABLOYU GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI

Bu iddialar, İsrail'in düşük organ bağış oranına rağmen dünyanın en büyük deri bankalarından birine sahip olmasının nasıl mümkün olduğu sorularını da beraberinde getirdi. İnsan hakları örgütleri, İsrail hükümetinin organ ticareti konusundaki faaliyetlerini inceleyen raporlarla bu korkunç tabloyu destekledi. İsrail'deki soykırımın organ ticaretiyle ilişkilendirilmesi, uluslararası düzeyde ciddi endişelere neden oldu.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Magazin

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Son Dakika Magazin Gigi Hadid yeniden gündeme getirdi! İsrailli profesörden ''Filistinlilerin organları çalıyoruz'' itirafı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gigi Hadid yeniden gündeme getirdi! İsrailli profesörden ''Filistinlilerin organları çalıyoruz'' itirafı - Son Dakika
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