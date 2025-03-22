Filiz Akın vasiyeti üzerine sadece ailesinin katıldığı bir törenle Aşiyan'da toprağa verildi - Son Dakika
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Filiz Akın vasiyeti üzerine sadece ailesinin katıldığı bir törenle Aşiyan'da toprağa verildi

Filiz Akın vasiyeti üzerine sadece ailesinin katıldığı bir törenle Aşiyan\'da toprağa verildi

Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından Filiz Akın uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber sevenlerini yıkarken, eşi Sönmez Köksal "Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi" açıklamasında bulundu.

22.03.2025 16:51
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Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile beraber "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası"ndan biri olan Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının sosyal medya hesabından eşi Sönmez Köksal tarafından yapılan paylaşımda, "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i (Akın Köksal) uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek, en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

Akın'ın kendisinin de bir meşale olduğu belirtilen açıklamada, sanatçının anısını yaşatmak isteyenlerin Türk Eğitim Derneğine (TED) bağış yapabilecekleri belirtildi.

Filiz Akın vasiyeti üzerine sadece ailesinin katıldığı bir törenle Aşiyan'da toprağa verildi

FİLİZ AKIN KİMDİR?

Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş önemli kadın oyunculardan biri olan sanatçı, 1943'te Ankara'da dünyaya geldi, ilk gençlik yıllarını da başkentte geçirdi. Oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında şımarık zengin kız rollerini oynayan Filiz Akın, sonraki filmlerinde daha çok masum, kırılgan ve fedakar kadınları canlandırdı.

Akın'ın karakter derinliği taşıyan rollerde yer aldığı filmler arasında "Gurbet Kuşları", "Kader", "Ankara Ekspresi", "Umutsuzlar", "Utanç", "Acı Hayat" ve "Memleketim" bulunuyor.

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Son Dakika Magazin Filiz Akın vasiyeti üzerine sadece ailesinin katıldığı bir törenle Aşiyan'da toprağa verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • kuzeyli baba:
    bizde çok meraklıydık aman aman filiz akın ın cenazesıne gidemedik görüyor mu sen. vallah tek derdim var karnım aç oruc tutuyomm akşam ezan okunsada hingel yisek gardaş 85 593 Yanıtla
    8819ay:
    trooooll 2 0
    Murat Hantal:
    beynin yok, fikrin var 1 0
    ferudun ozmen:
    Seviye yerlerde.. Mübarek Ramazan ayında ve oruçlu olmasak daha neler neler yazmak vardı ya neyse. 1 0
    Recep dönmez:
    sen orucdami tutuyosun sen boyle yapicaksan tutma oruc nolur filiz akinin cenazesine otekiler gibi toren yaptirmadi diyemi zorunuza gitti hakiki sanatci budur 1 0
    kerimbayram2442:
    sırf yorum yapmak için aç karnına bu kadar niye kendini yordun.. 1 0
  • Erbay Mercan:
    Helal olsun bi sanatcıyada bu yakışır gidip sağda solda cenabetlere alkışlatıp iyice günaha girmemiş ailesi 476 27 Yanıtla
  • Her Telden null:
    İlk defa bu kadar çabuk bir ünlünün defnedildi Vasiyetide çok önemli Allah rahmet eylesin 420 5 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    nur içinde yatsın 322 4 Yanıtla
  • Orhan Katılmış:
    Allah rahmet eylesin 286 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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