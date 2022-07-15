Film Sürprizi! Okuma Provasında Kahkahalar Havada Uçuştu - Son Dakika
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Film Sürprizi! Okuma Provasında Kahkahalar Havada Uçuştu

15.07.2022 21:00
Film Sürprizi! Okuma Provasında Kahkahalar Havada Uçuştu

Nasipse Olur'un yapımcısı Greenart/ Vahdet Erdoğan, yeni filmi 'Sil Baştan Kaynanam' için Temmuz ayı sonunda motor diyecek. Başrollerini Algı Eke ve Alper Saldıran'ın paylaştığı filmin okuma provasında kahkahalar havada uçuştu. İşte detaylar...

Başrollerini Algı Eke ve Alper Saldıran'ın paylaştığı Zeynep Eronat, Asuman Dabak, Yeşim Dalgıçer, Ünal Yeter, Gökçe Özyol gibi sevilen oyuncuların yer aldığı 'Sil Baştan Kaynanam' filminin okuma provası geçtiğimiz günlerde Greenart Yapım'da gerçekleştirildi.

KAHKAHA VE MACERA DOLU BİR SERÜVEN

Yönetmenliğini Raşit Çelikezer, senaristliğini Barış Başar'ın üstlendiği filmde iyi huylu bir gelinken, hafızasını kaybetmesiyle bir canavara dönüşen ve kaynana zulmünden kurtulmaya çalışan Ceylan (Algı Eke) ile, annesiyle eşinin arasını bulmaya çalışırken ikisi tarafından da ezilen Ünal'ın (Alper Saldıran) kahkaha ve macera dolu serüveni anlatılıyor.

"YEPYENİ BİR HİKAYE İÇİN KOLLARI SIVADIK"

Yapımcı Vahdet Erdoğan "Nasipse Olur filmimize seyirci gönülden sahip çıktı ve biz de o moralle yepyeni bir hikaye için kollarımızı sıvadık. İnsanların çocuklarıyla birlikte izleyebileceği aile komedileri sinemamızın en büyük ihtiyaçlarından biri. Kaliteden ödün vermeden, kimseyi kırmadan dökmeden hayatlarımızın aynadaki yansıması misali hikayeleri tercih edip işliyoruz.

Bu defa da Türk halkının geleneksel konularından kaynana- gelin ilişkisinden bahsedeceğiz. Sinemaseverleri yeniden gülümseteceğimiz için çok heyecanlıyız" açıklamasında bulundu.

Keyifli dakikaların yaşandığı provada Algı Eke'nin köpeği Benek ilgi odağı oldu.

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Kaynak: Snob Magazin

Vahdet Erdoğan, Alper saldıran, Zeynep Eronat, Algı Eke, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Film Sürprizi! Okuma Provasında Kahkahalar Havada Uçuştu - Son Dakika

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