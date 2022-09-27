Prestij Meselesi'nin Çekimleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Prestij Meselesi'nin Çekimleri Başladı

27.09.2022 12:14
Prestij Meselesi'nin Çekimleri Başladı

Filmleri gişe rekorları kıran Mahsun Kırmızıgül'ün hikayesi ve senaryosu kendisine ait olan yeni filmi Prestij Meselesi'nin çekimleri başladı. İşte detaylar...

Ünlü yönetmen Mahsun Kırmızıgül, hikayesi ve senaryosu kendisine ait olan Prestij Meselesi filmi için üç yıl sonra yönetmen koltuğuna oturdu.

1990 – 1993 yılları arasında yaşanmış gerçek bir hikaye olan ve müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Anadolu'nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesini ve Prestij Müzik ailesinin doğuşunu konu eden film, 2023 yılına damgasını vuracak.

MESLEKLERİNE OLAN TUTKULARI ANLATILACAK

Bir umut hikayesi olan filmde, üç yıldız isim Özcan Deniz, Haluk Levent ve Mahsun Kırmızıgül'ün şöhret basamaklarını tırmanışı, verdikleri mücadele ve mesleklerine olan tutkuları anlatılacak.

Yapımcılığını Boyut Film Murat Tokat'ın yaptığı filmin çekimleri İstanbul ve Almanya'da yapılacak.

Yılın filmi, 3 Şubat'ta; Avrupa, Türki Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Türkiye'nin tüm illerinde vizyona girecek.

YORUMLAR
500
Tuncel Kurtiz Ölümünün 9. Yılında Mezarı Başında Anıldı Tuncel Kurtiz Ölümünün 9. Yılında Mezarı Başında Anıldı Mahsun Kırmızıgül, 'Prestij Meselesi' filminin çekimlerine başladı Mahsun Kırmızıgül, 'Prestij Meselesi' filminin çekimlerine başladı 'Hayatla Barış' filmini Can Ulkay yönetecek 'Hayatla Barış' filmini Can Ulkay yönetecek
Kaynak: Snob Magazin

Mahsun Kırmızıgül, Yönetmen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Prestij Meselesi'nin Çekimleri Başladı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
21:08 Belçikalı voleybolcuların Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda yaptığı hata hakemi bile şaşırttı
20:55 İşte rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın 'yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali...
20:46 Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
20:40 Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Novak yeni takımına imza atıyor
20:39 CHP'li Avcılar Belediye'sinde anlaşma sağlanamadı! İşçiler grev kararı aldı
20:36 İlana çıkarılan hurda aracın satış fiyatı görenleri şaşırttı
20:13 İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın ifadeleri 6'lı masa ortağı DEVA Partisi'nin tepkisini çekti
20:05 71 yaşındaki karısını öldürmüştü! 81 yaşındaki zanlı beraatini talep etti
20:01 Sokakta dans eden kadınlar bir anda neye uğradığını şaşırdı
19:59 Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Hollanda ekibinin başına geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 21:42:20. #1.11#
SON DAKİKA: Prestij Meselesi'nin Çekimleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement