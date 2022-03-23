Final bölümüyle ekranda olacak Son Nefesime Kadar'da Ferzan, şüphelerinde haklı mı? Mihri'nin kararı ne olacak? - Son Dakika
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Final bölümüyle ekranda olacak Son Nefesime Kadar'da Ferzan, şüphelerinde haklı mı? Mihri'nin kararı ne olacak?

23.03.2022 17:02

Bu akşam FOX tv ekranlarında 5. bölümüyle final yapacak Son Nefesime Kadar dizisinde Ferzan, Mihri'ye Vedat'ın güvenilir biri olmadığını ispatlamak için elinden geleni yapacak.

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın başrollerinde yer aldığı Son Nefesime Kadar dizisi final kararı aldı. 5. bölümü yayınlanacak dizide Ferzan usta bir gazeteci olmasının verdiği tecrübeyle Vedat'ı takip etmeye başlayacak.

SON NEFESİME KADAR DİZİSİNDE NELER OLACAK?

Ferzan, Mihri'ye Vedat'ın hiç de güvenilir bir adam olmadığını ve hakkında kötü hisleri olduğunu söyler. Lakin Mihri, Ferzan'ın hislerinin doğruluğundan şüphe duymaktadır. Ferzan'ı yaptığı hatalardan kaçmak ve tüm suçu Vedat'a yıkmaya çalışmakla itham eder.

Ferzan usta bir gazeteci olmasının verdiği tecrübeyle Vedat'ı takip etmeye başlar. Vedat'ın bir yemekte buluştuğu adamın Rus Mafyası'nın önemli bir üyesi olduğunu ortaya çıkarır. Durumu hemen Mihri'ye iletir ama ortada bir suç olmadığından Mihri bir şey yapamayacağını, daha somut delillere ihtiyacı olduğunu söyler.

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Son Nefesime Kadar, Nurgül Yeşilçay, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Final bölümüyle ekranda olacak Son Nefesime Kadar'da Ferzan, şüphelerinde haklı mı? Mihri'nin kararı ne olacak? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Final bölümüyle ekranda olacak Son Nefesime Kadar'da Ferzan, şüphelerinde haklı mı? Mihri'nin kararı ne olacak? - Son Dakika
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