Fırat Albayram ile eşi Ceyda Kasabalı katakulliye geldi! Tatilde dolandırıldılar! - Son Dakika
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Fırat Albayram ile eşi Ceyda Kasabalı katakulliye geldi! Tatilde dolandırıldılar!

05.03.2022 13:56

Oyuncu çift Fırat Albayram ile Ceyda Kasabalı Albayram, geçtiğimiz günlerde Paris'e tatile gitti. Çift, hayatları boyunca unutamayacakları bir tatil yaptı. Eyfel Kulesi'ne giden çift, burada bir sokak satıcısıyla karşılaştı. Satıcının 'bul karayı al parayı' benzeri bir oyunla para kazanabileceklerini söylediği karı-koca katakulliye geldi.

Rol aldıkları projelerdeki başarılarıyla isimlerinden söz ettiren Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram çifti, sosyal medyada içerik üreticiliği yapmaya başladı. YouTube'da yayınladıkları eğlenceli videolarıyla 3 milyondan fazla takipçileri bulunan çift, geçtiğimiz günlerde Paris'e tatile gitti. Çift, gezdiği yerlerde videolar çekerek takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

KARTLARI BLOKE EDİLDİ

Tatilleri kötü başlayan çift, alışveriş yapmak için girdikleri mekanda güvenlik nedeniyle kredi kartlarının bloke edildiğini öğrendi. Ellerinde kısıtlı paraları kalan çift, Paris sokaklarında eğlenceli anlar geçirerek gezmeye devam etti.

Tatil için Paris'e giden Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı çifti dolandırıldı

DOLANDIRILDILAR

Eyfel Kulesi'ne çıkmak isteyen çift, bir şoku da orada yaşadı. Kuleye çıkmadan önce etrafında gezen Albayram çifti, bir süre elindeki toplarla şov yapan adamı izledi. Satıcı, elindeki topları bulan kişiye para vereceğini söyledi. Adamın etrafındaki birkaç kişi de oyun oynayarak para kazandı. Adamların para kazandığı gören Fırat Albayram da hemen oyuna dahil olarak 150 euro verdi. Ancak ikili, kısa süre içinde satıcının oyun yaptığını ve para kazananların da adamın arkadaşları olduğunu öğrendi.

Tatil için Paris'e giden Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı çifti dolandırıldı

"150 EURO GİTTİ"

Elindeki parasından olan oyuncu Fırat Albayram o anları da YouTube'da bir video yayınlayarak şu sözlerle anlattı: "Ağabey ben gerizekalı mıyım ya? Daha fazla para kazanacağımı zannettim. Eyfel Kulesi'nin altında dolandırıldım. Az para da değil ya. 150 euro'ya 150 euro kazanacağımı zannettim" dedi.

Tatil için Paris'e giden Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı çifti dolandırıldı
Tatil için Paris'e giden Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı çifti dolandırıldı
Tatil için Paris'e giden Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı çifti dolandırıldı
Tatil için Paris'e giden Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı çifti dolandırıldı
Tatil için Paris'e giden Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı çifti dolandırıldı
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Son Dakika Magazin Fırat Albayram ile eşi Ceyda Kasabalı katakulliye geldi! Tatilde dolandırıldılar! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fırat Albayram ile eşi Ceyda Kasabalı katakulliye geldi! Tatilde dolandırıldılar! - Son Dakika
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