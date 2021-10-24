Formunu borçlu olduğu şey aşkmış! Defne Samyeli, Serdar Bilgili'yle yeniden birliktelik yaşamaya başladı

Cem Yılmaz'la hem sevgili olması hem de ayrılması çok konuşulan Defne Samyeli, Yılmaz'la ayrılığının ardından yeni bir aşka yelken açtı ancak Samyeli'nin yeni aşkı çok tanık çıktı. İşte şaşkınlık yaratan nokta da bu oldu.

SERDAR BİLGİLİ'YE GERİ DÖNDÜ

Hürriyet'ten Orkun Ün'ün haberine göre; Defne Samyeli ve Serdar Bilgili bir yıl süren ayrılığın ardından ilişkilerine devam etme kararı aldı. Defne Samyeli'nin bu ilişkisine kızları Deren ve Derin'in de onay verdiği iddia edildi.

AŞK YARADI

48 yaşındaki Samyeli'nin formunu neye borçlu olduğu ve güzellik sırrı ortaya çıktı. Defne Samyeli haftanın bir günü karabuğday detoksu uyguluyor. Maydanoz ve dereotunu sofrasından eksik etmiyor. Yüzü için avakado, Türk kahvesi ve bal karışımından maske yapıyor. Zeytinyağı ile toz şekeri karıştırıp ellerine, dirseklerine sürüyor.