Üye Girişi
Formunu borçlu olduğu şey aşkmış! Defne Samyeli, Serdar Bilgili'yle yeniden birliktelik yaşamaya başladı - Son Dakika

Formunu borçlu olduğu şey aşkmış! Defne Samyeli, Serdar Bilgili'yle yeniden birliktelik yaşamaya başladı

24.10.2021 10:57

Formuyla göz dolduran oyuncu ve manken Defne Samyeli, uzun bir aradan sonra eski aşkı Serdar Bilgili'yle yeniden ilişki yaşamaya başladı. İkilinin yeniden bir araya geldiğini duyanlar şaşkınlık geçirdi.

Cem Yılmaz'la hem sevgili olması hem de ayrılması çok konuşulan Defne Samyeli, Yılmaz'la ayrılığının ardından yeni bir aşka yelken açtı ancak Samyeli'nin yeni aşkı çok tanık çıktı. İşte şaşkınlık yaratan nokta da bu oldu.

SERDAR BİLGİLİ'YE GERİ DÖNDÜ

Hürriyet'ten Orkun Ün'ün haberine göre; Defne Samyeli ve Serdar Bilgili bir yıl süren ayrılığın ardından ilişkilerine devam etme kararı aldı. Defne Samyeli'nin bu ilişkisine kızları Deren ve Derin'in de onay verdiği iddia edildi.

AŞK YARADI

48 yaşındaki Samyeli'nin formunu neye borçlu olduğu ve güzellik sırrı ortaya çıktı. Defne Samyeli haftanın bir günü karabuğday detoksu uyguluyor. Maydanoz ve dereotunu sofrasından eksik etmiyor. Yüzü için avakado, Türk kahvesi ve bal karışımından maske yapıyor. Zeytinyağı ile toz şekeri karıştırıp ellerine, dirseklerine sürüyor.

Meğerse formunu aşka borçluymuş! İşte Defne Samyeli'nin sevgilisi çok şaşırttı
Meğerse formunu aşka borçluymuş! İşte Defne Samyeli'nin sevgilisi çok şaşırttı
Formunu borçlu olduğu şey aşkmış! Defne Samyeli, Serdar Bilgili'yle yeniden birliktelik yaşamaya başladı

Serdar Bilgili, Defne Samyeli, Cem Yılmaz, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Formunu borçlu olduğu şey aşkmış! Defne Samyeli, Serdar Bilgili'yle yeniden birliktelik yaşamaya başladı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var 11:49 İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var Yargıtay'dan özel sektör çalışanlarını ilgilendiren örnek karar: Vasıflı işçi, asgari ücretle çalıştırılamaz 11:30 Yargıtay'dan özel sektör çalışanlarını ilgilendiren örnek karar: Vasıflı işçi, asgari ücretle çalıştırılamaz Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti 11:23 Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti
HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler 11:10 HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi 10:55 Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira 10:31 Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira
Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar 10:27 Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar Seren Serengil, 10:10 Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı

Son Dakika Haberleri
11:50 Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kalede Berke Özer olacak
11:48 İstanbul'un göbeğinde araçlar birbirine girdi! Zırhlı aracın da karıştığı kazada yaralılar var
11:26 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu
11:22 Felipe Melo, cazip teklifi Galatasaray için reddetti
11:12 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu
11:09 HDP'de plan hazır! Eğer kapıları kilitlenirse 4 partiden birine geçecekler
11:06 Fenerbahçe, devre arasında Paraguaylı ikizleri kadroya katıyor
10:39 Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu
10:31 Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira
10:20 İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi
Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kalede Berke Özer olacak Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kalede Berke Özer olacak         
11:50
Lüks restoranların en sevdiği! Tezgahta 30 lira olan kerevit, masada 500 lira oluyor Lüks restoranların en sevdiği! Tezgahta 30 lira olan kerevit, masada 500 lira oluyor         
11:31
15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu 15 dakika içinde herkes ölmüştü! Pompeii'den sağ çıkan tek kişinin kemikleri bulundu         
11:26
6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu 6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu         
11:12
Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi         
11:08
Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu         
10:40
Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli         
10:29
Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada         
10:12
Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı         
10:08
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Eş değiştirme partisinde korkunç anlar! Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 11:58:27. #1.11#
SON DAKİKA: Formunu borçlu olduğu şey aşkmış! Defne Samyeli, Serdar Bilgili'yle yeniden birliktelik yaşamaya başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement