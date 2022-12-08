Ünlü oyuncu Şevket Çoruh ve arkadaşları tarafından yeni çıkarılan Çakallarla Dans 6 dizisi büyük bir gişe başarısı hedefliyor. Dizinin oyuncuları bugün FOX TV'de İlker Karagöz ile yayınlanan Çalar Saat programına konuk oldu. Şevket Çoruh'un ekonomi isyanı ise programın önüne geçti.
Çoruh da hemen hemen herkes gibi artan gıda fiyatlarından dert yandı. Çoruh katıldığı programda gıda fiyatlarına gelen zamların sanatseverleri de etkilediğini belirterek "Yarım kilo peynirin 140 lira olduğu yerde mizah yapmak da zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Oyuncu Şevket Çoruh'un ekonomi isyanı sabah programına damga vurdu - Son Dakika