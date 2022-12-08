Oyuncu Şevket Çoruh'un ekonomi isyanı sabah programına damga vurdu

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Ünlü oyuncu Şevket Çoruh ve arkadaşları tarafından yeni çıkarılan Çakallarla Dans 6 dizisi büyük bir gişe başarısı hedefliyor. Dizinin oyuncuları bugün FOX TV'de İlker Karagöz ile yayınlanan Çalar Saat programına konuk oldu. Şevket Çoruh'un ekonomi isyanı ise programın önüne geçti.

"YARIM KİLO PEYNİRİN 140 TL OLDUĞU YERDE MİZAH YAPMAK DA ZOR"

Çoruh da hemen hemen herkes gibi artan gıda fiyatlarından dert yandı. Çoruh katıldığı programda gıda fiyatlarına gelen zamların sanatseverleri de etkilediğini belirterek "Yarım kilo peynirin 140 lira olduğu yerde mizah yapmak da zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.