Friends'in ünlü yıldızı Matthew Perry, yaşamını yitirdi

10 sezon süren efsanevi dizi Friends'teki Chandler rolüyle hafızalara kazanan Matthew Perry evinde ölü bulundu. 54 yaşındaki Perry'nin jakuzide boğulduğu tahmin ediliyor.

CHANDLER ROLÜYLE TANINDI

Friends'in 1994'ten 2004'e kadar 10 sezonunda da yer alan, burada oynadığı Chandler rolüyle dünya çapında bir yıldıza dönüşen Matthew Perry, Los Angeles'taki evinde ölü bulundu. Perry'nin evindeki jakuzide boğularak öldüğü bildirildi.

BAĞIMLILIK TEDAVİSİ GÖRMÜŞTÜ

Matthew Perry geçmişte uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisi görmüştü. Ancak polis kaynakları evde uyuşturucu madde bulunmadığını aktardı.