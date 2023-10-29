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Friends'in ünlü yıldızı Matthew Perry, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Friends'in ünlü yıldızı Matthew Perry, yaşamını yitirdi

Son Güncelleme: 29.10.2023 08:22

Dünyaca ünlü dizi Friends'in sevilen karakteri Chandler Bing'i canlandıran Matthew Perry, 54 yaşında yaşamını yitirdi. Perry'nin evindeki jakuzide boğularak can verdiği tahmin ediliyor.

10 sezon süren efsanevi dizi Friends'teki Chandler rolüyle hafızalara kazanan Matthew Perry evinde ölü bulundu. 54 yaşındaki Perry'nin jakuzide boğulduğu tahmin ediliyor.

Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry, hayatını kaybetti

CHANDLER ROLÜYLE TANINDI

Friends'in 1994'ten 2004'e kadar 10 sezonunda da yer alan, burada oynadığı Chandler rolüyle dünya çapında bir yıldıza dönüşen Matthew Perry, Los Angeles'taki evinde ölü bulundu. Perry'nin evindeki jakuzide boğularak öldüğü bildirildi.

Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry, hayatını kaybetti

BAĞIMLILIK TEDAVİSİ GÖRMÜŞTÜ

Matthew Perry geçmişte uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisi görmüştü. Ancak polis kaynakları evde uyuşturucu madde bulunmadığını aktardı.

Friends Dizisi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Friends'in ünlü yıldızı Matthew Perry, yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Friends'in ünlü yıldızı Matthew Perry, yaşamını yitirdi - Son Dakika
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