Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa ''evet'' dedi - Son Dakika
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Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa ''evet'' dedi

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Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa \'\'evet\'\' dedi
02.06.2025 08:12  Güncelleme: 08:47
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Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa \'\'evet\'\' dedi
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Çocuklar Duymasın dizisinde "Havuç" karakteriyle tanınan Furkan Kızılay, uzun süredir birlikte olduğu Tutku Yılmaz ile görkemli bir düğünle evlendi. Ancak dizide annesi "Meltem"i oynayan Pınar Altuğ ile babası "Haluk"u canlandıran Tamer Karadağlı'nın düğüne katılmaması dikkat çekti ve sosyal medyada gündem oldu.

Bir dönemin sevilen dizilerinden Çocuklar Duymasın ile tanınan oyuncu ve şarkıcı Furkan Kızılay, uzun süredir birlikte olduğu Tutku Yılmaz ile evlendi. Çiftin nikâhı, aile bireyleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle gerçekleşti. 2002 yılında yayınlanmaya başlayan ve Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Çocuklar Duymasın dizisinde "Havuç" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kızılay, özel hayatında da mutluluğu buldu.

Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Geçtiğimiz aylarda Paris'te romantik bir evlenme teklifinde bulunan Kızılay'ın o anları sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Teklifin ardından aile arasında gerçekleştirilen sade bir nişan töreniyle evlilik hazırlıklarına başlayan çift, ilişkilerini resmiyete taşıdı.

Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Nikâh törenine çiftin yakın arkadaşları ve aile üyeleri katılırken, sanat camiasından da destek geldi.

Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Ancak Kızılay'ın Çocuklar Duymasın dizisinde anne ve babasını canlandıran başrol oyuncuları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın düğüne katılmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu durum, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

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Son Dakika Magazin Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa ''evet'' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar:
    bu tür haberler bizi hiç ilgilendirmiyor kişinin kendi özel hayatı sen ekonomiden her gün öldürülen kadınlardan enflasyondan faizlerden kumpaslardan emeklilerden asgari ücretten yabancı istilasından bahset ki duyarlı bir vatandaş olduğunu ispat et 38 1 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    2 gün sonra boşandılar haberi gelir 11 4 Yanıtla
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