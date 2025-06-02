Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa \'\'evet\'\' dedi

Bir dönemin sevilen dizilerinden Çocuklar Duymasın ile tanınan oyuncu ve şarkıcı Furkan Kızılay, uzun süredir birlikte olduğu Tutku Yılmaz ile evlendi. Çiftin nikâhı, aile bireyleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle gerçekleşti. 2002 yılında yayınlanmaya başlayan ve Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan Çocuklar Duymasın dizisinde "Havuç" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kızılay, özel hayatında da mutluluğu buldu.

Geçtiğimiz aylarda Paris'te romantik bir evlenme teklifinde bulunan Kızılay'ın o anları sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Teklifin ardından aile arasında gerçekleştirilen sade bir nişan töreniyle evlilik hazırlıklarına başlayan çift, ilişkilerini resmiyete taşıdı.

Nikâh törenine çiftin yakın arkadaşları ve aile üyeleri katılırken, sanat camiasından da destek geldi.

Ancak Kızılay'ın Çocuklar Duymasın dizisinde anne ve babasını canlandıran başrol oyuncuları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın düğüne katılmaması dikkatlerden kaçmadı. Bu durum, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.