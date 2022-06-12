Aydın'da 'yaza merhaba' konseri - Son Dakika
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Aydın'da 'yaza merhaba' konseri

12.06.2022 13:52

Aydın'da 'yaza merhaba' konseri Gayrimenkul sektörünün önde gelen Aydınlı Firma Fuyapı İnşaat sektörünün önde gelen temsilcilerini ağırladı Fuyapı Yönetim Kurulu Başkanı Özer Ünsal ve proje genel koordinatörü Funda Ünsal'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Yaza merhaba partisi" davetlilere keyifli...

Aydın'da 'yaza merhaba' konseri

AYDIN - Gayrimenkul sektörünün önde gelen Aydınlı Firma Fuyapı İnşaat sektörünün önde gelen temsilcilerini ağırladı Fuyapı Yönetim Kurulu Başkanı Özer Ünsal ve proje genel koordinatörü Funda Ünsal'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Yaza merhaba partisi" davetlilere keyifli anlar yaşattı.

90'lar konsepti ile düzenlenen partiye 90'lı yıllara damgasını vurmuş şarkıları dillere plansak olmuş Yonca Evcimik sahne aldı, dans Showları ile misafirleri mest eden Evcimik unutulmaz şarkıları Aboneyim, Kendine gel, Bandıra bandıra ye beni şarkılarını seslendirdi. Davete katılanlar, gece boyunca eğlencenin keyfini doyasıya çıkarttı.

İlkim İnvest Pazarlama Satış Müdürü Nesrin Öncel yaptığı açıklama da, "Bu akşam ki organizasyonumuz Fuyapı A.Ş'nin düzenlediği geleneksel yaza merhaba partisi. Bu akşam 90'lar konseptinde hazırladık partimizi ve 90'ların pop kraliçesi Yonca Evcimik de bize eşlik edeceği bir organizasyon olacak. Tüm yaz devam edecek olan partilerimiz yaza merhaba ile başlayıp yaza veda ile bitecek. Bu sene 2 organizasyonumuz daha olacak ve bunun dışında da gelecek yıl organizasyonlarımız devam edecek. Fuyapı A.Ş 4 yıldır inşaat sektöründe projeler inşa etmekte, bugüne kadar yaklaşık 50 bin metre karelik alanda inşaat projelerimizi bitirdik, teslim ettik. Bugünden sonra da farklı projelerle, inşaat sektöründe var olmaya devam edecek. Projelerimiz Kuşadası'nın Davutlar mahallesinde, hem villa, hem daire konseptinde inşa ediyoruz. Şuan da bulunduğumuz alan ilkim İnvest 1. Etap villa projelerinin bulunduğu sosyal tesis alanı" dedi.

Aydın'da 'yaza merhaba' konseri
Aydın'da 'yaza merhaba' konseri
Aydın'da 'yaza merhaba' konseri
Aydın'da 'yaza merhaba' konseri
Aydın'da 'yaza merhaba' konseri
Aydın'da 'yaza merhaba' konseri
Aydın'da 'yaza merhaba' konseri
Aydın'da 'yaza merhaba' konseri
Aydın'da 'yaza merhaba' konseri
Aydın'da 'yaza merhaba' konseri
Aydın'da 'yaza merhaba' konseri

YORUMLAR
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Mert Şuşut, Yeni Teklisi 'Yaz Oldum'La Yaza Merhaba Diyor! Mert Şuşut, Yeni Teklisi 'Yaz Oldum'La Yaza Merhaba Diyor! Kırıkkale'de yaza merhaba küçükler spor şenliği Kırıkkale'de yaza merhaba küçükler spor şenliği
Kaynak: İHA

Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aydın'da 'yaza merhaba' konseri - Son Dakika

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