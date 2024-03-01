Galler Prensesi Kate Middleton Ameliyat Oldu

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Galler Prensesi Kate Middleton 16 Ocak'ta mide bölgesindeki rahatsızlıktan dolayı ameliyat oldu ve 2 hafta hastanede tedavi gördü. Prenses'in hastalığı gizlenirken kanser olduğu iddiası da yalanlandı.

Bir süredir basında görülmediği için sağlık durumundan endişe edilen Middleton için resmi açıklama yapıldı. Açıklamada Middleton'ın kraliyet doktorları tarafından gözetim altında tutulduğu ve Londra Kliniği'nin sağladığı tamamlayıcı tedavi hizmetlerinden yararlanacağı ifade edildi.

PASKALYA'DAN SONRA GERİ DÖNECEK

Kensington Sarayı, Paskalya'dan sonra Kate'in kraliyet etkinliklerine geri döneceğini ve ameliyat sonrası iyileşme sürecinin iyi gittiğini belirtti. Saray sözcüsü, herhangi bir önemli gelişme olduğunda kamuoyunu bilgilendireceklerini de söyledi.

Prens William, Kate'in sağlık durumuyla ilgili söylentilere cevap verirken, geçen yılın Ocak ayında ölen Yunanistan Kralı II. Konstantin'in anma törenine katılmaktan vazgeçtiği için eleştirilmişti.

Ancak William, törene katılmamasını "kişisel bir neden" olarak açıklamıştı.