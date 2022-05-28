Gamze Özçelik-Uğur Pektaş'ın Sır Gibi Sakladığı Oğlu Ortaya Çıktı!

Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan kocaman oldu, görenler, "Annesine benziyor" ve "Zaman çok hızlı akıyor" yorumlarını yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Arka Sokaklar dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve Murathan adında bir evlada sahip olan Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik sosyal medya gündeminde.

ANNESİNE BENZETTİLER

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği'yle başta Afrika ülkeleri olmak üzere birçok bölgeye yardım organizasyonları yapan Gamze Özçelik'in oğlu Murathan Pektaş şimdilerde 12 yaşında... Onu görenler ise annesine benzetiyor.

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Gamze Özçelik (d. 26 Ağustos 1982, İstanbul), Türk oyuncu, sunucu ve model.

Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999'da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiş ama bir hayır defilesi dışında podyuma çıkmamış, oyunculuğa ağırlık vermiştir. Popstar isimli yarışma programında sunuculuk yapmıştır.

'Seni Seviyorum' isimli tiyatro oyununda oynadı. Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Uğur Pektaş'ın canlandırdığı Murat Ateş karakterinin eşi Zeynep Akyüz Ateş karakteriyle yıldızı parladı. Buzda Dans, Popstar, Türkstar, Ben Buradan Atlarım gibi yarışma programlarının ve birçok özel gecenin sunuculuğunu üstlendi. Son olarak Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Elizabeth karakterini canlandırdı. 19 Haziran 2008 tarihinde ünlü oyuncu Uğur Pektaş ile Büyükada'da evlendi. Bu evlilikten Murathan Pektaş isminde bir oğlu dünya'ya geldi. Çift 2011 yılında boşandı. Anne tarafından Selanik göçmeni, baba tarafından ise Bayburtludur.

Oyunculuğa ara vererek "Umuda Koşanlar" adlı yardım derneğini kurdu.

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş (d. 16 Ekim 1979, İstanbul) Türk oyuncu.

Uğur Pektaş, 16 Ekim 1979 tarihinde İstanbul'da Arnavut bir annenin ve Seferihisarlı bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Kocaeli Üniversitesi Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda otelcilik bölümünde öğrenim gördü.

2005 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye: Büyük Macera yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. 2006 yılında Kuşdili, Düşler ve Gerçekler ve Arka Sokaklar gibi dizilerde yer aldı.

19 Haziran 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi. 2009 yılında eşi Gamze Özçelik ile Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı. 2010 yılında Murathan isminde bir oğulları oldu. Aynı yıl İlker İnanoğlu'nun diziden ayrılmasından sonra diziye geri döndü. 2011 yılında İlker İnanoğlu'nun ekibe geri dönmesiyle birlikte Gamze Özçelik de diziye geri döndü. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat Ateş rolüyle geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

2016 yılında Arka Sokaklar'ın 385. bölümünde diziden ayrıldı. Dizisinin toplam 297 bölümünde yer aldı. 2020 yılının başlarında Survivor 2020 kadrosuna dahil olarak yarışmaya başlamışken yaşadığı sakatlık sebebiyle yarışmayı bırakmak zorunda kaldı.