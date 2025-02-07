Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali şoke etti! - Son Dakika
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Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali şoke etti!

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Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal'ın Garip filmindeki çocuk yıldızı Ece Alton, yıllar sonra gündeme geldi. Garip filminde canlandırdığı Fatoş karakteriyle hafızalara kazınan Alton, son haliyle görenleri şaşırttı.

07.02.2025 13:19  Güncelleme: 13:35
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Kemal Sunal ile Garip filminde rol alan çocuk yıldız Ece Alton yıllar sonra son haliyle gündeme geldi.

Ece Alton, 1986 yapımı Garip filminde canlandırdığı Fatoş rolüyle büyük beğeni toplamıştı. Filmdeki duygusal sahnelerle milyonları ağlatan minik yıldız, daha sonra Gecenin Öteki Yüzü isimli dizi ve Keşanlı Ali Destanı, Beyaz Bisiklet, Arka Sokaklar ve İmkansız Aşk gibi birkaç projede rol alsa da zamanla farklı bir kariyer tercih etti.

OTEL İŞLETMECİSİ OLDU

Oyunculuğu bırakan Alton, İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili Edebiyatı bölümünde mezun oldu.

Turizim sektöründe çalışmalarını sürdüren Alton, 5 yıldızlı bir otelin işletmeciliğini yapıyor.

İŞTE ECE ALTON'UN SON HALİ

ECE ALTON'UN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Garip - 1986

Gecenin Öteki Yüzü - 1987

Keşanlı Ali Destanı

Beyaz Bisiklet

Arka Sokaklar

İmkansız Aşk - 2006

Garip filminin Fatoş\'u Ece Alton\'un son hali şoke etti!

Kemal Sunal, Son Hali, Magazin, Sinema, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali şoke etti! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • VillaUmut:
    Siz de her şeye şoka giriyorsunuz kardeşim anlamadım. 50 1 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Gerçekten şoklardayız. Bütün Türkiye şokk!! 27 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Napalım Bize Faydası Yok 22 4 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Son halini görünce BİM e girdim 22 0 Yanıtla
    Bir rüya null:
    bende şoka???? 0 0
  • Irem Dekin:
    ben şoka girdim sizde A101 bime girin ;-) 16 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    hala aynı 5 1 Yanıtla
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