Kemal Sunal ile Garip filminde rol alan çocuk yıldız Ece Alton yıllar sonra son haliyle gündeme geldi.
Ece Alton, 1986 yapımı Garip filminde canlandırdığı Fatoş rolüyle büyük beğeni toplamıştı. Filmdeki duygusal sahnelerle milyonları ağlatan minik yıldız, daha sonra Gecenin Öteki Yüzü isimli dizi ve Keşanlı Ali Destanı, Beyaz Bisiklet, Arka Sokaklar ve İmkansız Aşk gibi birkaç projede rol alsa da zamanla farklı bir kariyer tercih etti.
Oyunculuğu bırakan Alton, İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili Edebiyatı bölümünde mezun oldu.
Turizim sektöründe çalışmalarını sürdüren Alton, 5 yıldızlı bir otelin işletmeciliğini yapıyor.
Garip - 1986
Gecenin Öteki Yüzü - 1987
Keşanlı Ali Destanı
Beyaz Bisiklet
Arka Sokaklar
İmkansız Aşk - 2006
Son Dakika › Magazin › Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali şoke etti! - Son Dakika
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