Popüler müziğin sevilen isimleri, en güzel şarkılarını yaz boyunca vatandaşlar için seslendirecek. Yaz konserleri çerçevesinde ilk olarak Bilal Sonses vatandaşlarla buluşacak. Sonses, 2 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de Gebze Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenecek konserde sevilen şarkılarını hayranları için seslendirecek.

Kaynak: İHA

Gebze Belediyesi, Bilal Sonses, Gebze, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Gebze'de yaz konserleri başlıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.