Petek Dinçöz, 8 yıllık aradan sonra sahnelere döndü! İşte beğeni toplayan kalça dansı - Son Dakika
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Petek Dinçöz, 8 yıllık aradan sonra sahnelere döndü! İşte beğeni toplayan kalça dansı

31.10.2022 16:00

Geçtiğimiz aylarda çocukluk aşkıyla evlenen Petek Dinçöz, 8 yıllık aradan sonra sahnelere döndü. Yeni şarkısıyla ilk sahnesine çıkan Dinçöz, yaptığı kalça dansıyla çok konuşuldu.

2014 yılında iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturan ve bir çocuk dünyaya getiren şarkıcı Petek Dinçöz, mart ayında tek celsede boşandı. Ayrılıktan sonra yurt dışına taşınan Dinçöz, geçtiğimiz haftalarda çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar ile evlendi. Görkemli bir düğün yaptıktan sonra müzik sektörüne dönen Dinçöz, 8 yıllık aranın ardından ilk sahnesine çıktı.

KALÇA DANSI YAPTI

Yeni şarkısı Sevgi Arsızı'nı dinleyicilerin beğenisine sunan Petek Dinçöz, İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıktı. Sahneye Göğüs ve bacak dekolteli leopar bir elbise ile çıkan Dinçöz, peş peşe sevilen şarkılarını seslendirdi. Danslarıyla bir döneme damga vuran ünlü isim, 8 yıllık aranın ardından çıktığı ilk sahnede kalça dansı yapmayı da ihmal etmedi. O anları 1,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Dinçöz, "İşte geldim, nerede kalmıştık?" ifadelerini kullandı.

8 yıllık aranın ardından sahnelere dönen Petek Dinçöz, kalça dansı yaptı
8 yıllık aranın ardından sahnelere dönen Petek Dinçöz, kalça dansı yaptı
8 yıllık aranın ardından sahnelere dönen Petek Dinçöz, kalça dansı yaptı
8 yıllık aranın ardından sahnelere dönen Petek Dinçöz, kalça dansı yaptı
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Son Dakika Magazin Petek Dinçöz, 8 yıllık aradan sonra sahnelere döndü! İşte beğeni toplayan kalça dansı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Petek Dinçöz, 8 yıllık aradan sonra sahnelere döndü! İşte beğeni toplayan kalça dansı - Son Dakika
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