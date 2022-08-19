Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile 1,5 yıllık birlikteliğini sonlandırdıktan sonra aradığı aşkı iş insanı Mehmet Dinçerler'de buldu. İlişkileri başladığı ilk günden bu yana çok konuşulan çift, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlendi.
Bir süredir ortalarda olmayan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in bebek beklediği iddia edildi. Hadise'nin hamilelik iddiasına ne yanıt vereceği merak konusu oldu.
Hadise, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada "Doğru zamanda her kadın gibi ben de anne olmak isterim tabii ki." demişti.
(Kaynak: Haberler Ankara)
Son Dakika › Magazin › Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler'le dünyaevine giren Hadise'nin hamile olduğu iddia edildi - Son Dakika