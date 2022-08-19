Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler'le dünyaevine giren Hadise'nin hamile olduğu iddia edildi

Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile 1,5 yıllık birlikteliğini sonlandırdıktan sonra aradığı aşkı iş insanı Mehmet Dinçerler'de buldu. İlişkileri başladığı ilk günden bu yana çok konuşulan çift, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlendi.

HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Bir süredir ortalarda olmayan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in bebek beklediği iddia edildi. Hadise'nin hamilelik iddiasına ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

"ANNE OLMAK İSTERİM"

Hadise, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada "Doğru zamanda her kadın gibi ben de anne olmak isterim tabii ki." demişti.

(Kaynak: Haberler Ankara)