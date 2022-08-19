Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler'le dünyaevine giren Hadise'nin hamile olduğu iddia edildi - Son Dakika
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Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler'le dünyaevine giren Hadise'nin hamile olduğu iddia edildi

19.08.2022 17:56

Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladıktan sonra Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlenen ünlü şarkıcı Hadise ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Uzun süreden bu yana ortalıkta görünmeyen çiftin bebek beklediği öne sürüldü.

Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile 1,5 yıllık birlikteliğini sonlandırdıktan sonra aradığı aşkı iş insanı Mehmet Dinçerler'de buldu. İlişkileri başladığı ilk günden bu yana çok konuşulan çift, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız evlendi.

HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Bir süredir ortalarda olmayan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in bebek beklediği iddia edildi. Hadise'nin hamilelik iddiasına ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Mehmet Dinçerler'le sessiz sedasız evlenen Hadise'nin hamile olduğu iddia edildi

"ANNE OLMAK İSTERİM"

Hadise, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada "Doğru zamanda her kadın gibi ben de anne olmak isterim tabii ki." demişti.

(Kaynak: Haberler Ankara)

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler'le dünyaevine giren Hadise'nin hamile olduğu iddia edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler'le dünyaevine giren Hadise'nin hamile olduğu iddia edildi - Son Dakika
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