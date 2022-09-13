Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in iç çamaşırsız pozu sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in iç çamaşırsız pozu sosyal medyayı salladı

13.09.2022 00:44

Geçtiğimiz günlerde yaptığı imaj değişikliği çok konuşulan Burcu Özberk'in sütyeni olmadan verdiği pozlara kısa süre içerisinde binlerce beğeni geldi.

Aşk Mantık İntikam dizisindeki rolünün ardından bir süre ekranlara ara veren ünlü oyuncu Burcu Özberk, son olarak İtalya'da 79. Venedik Film Festivali'nde boy göstermişti. Ünlü oyuncu İtalya'daki festivalden birçok pozunu takipçileriyle paylaştı.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ POZLAR

Özberk, İtalya'da giydiği elbisenin altına iç çamaşırı tercih etmedi. Özberk'in bu elbisesiyle paylaştığı fotoğraf ve videoya ise kısa süre içerisinde çok sayıda yorum geldi.

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde bir markanın reklam yüzü olması nedeniyle imaj değişikliğine giden Burcu Özberk, yeni imajı ve göğüs dekoltesiyle çok konuşulmuştu.

İşte Özberk'in iç çamaşırsız pozları:

İmaj değişikliği olay olmuştu, ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten ortalığı kavuran iç çamaşırsız poz
İmaj değişikliği olay olmuştu, ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten ortalığı kavuran iç çamaşırsız poz
İmaj değişikliği olay olmuştu, ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten ortalığı kavuran iç çamaşırsız poz
İmaj değişikliği olay olmuştu, ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten ortalığı kavuran iç çamaşırsız poz
İmaj değişikliği olay olmuştu, ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten ortalığı kavuran iç çamaşırsız poz
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Burcu Özberk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in iç çamaşırsız pozu sosyal medyayı salladı - Son Dakika


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