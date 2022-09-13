Aşk Mantık İntikam dizisindeki rolünün ardından bir süre ekranlara ara veren ünlü oyuncu Burcu Özberk, son olarak İtalya'da 79. Venedik Film Festivali'nde boy göstermişti. Ünlü oyuncu İtalya'daki festivalden birçok pozunu takipçileriyle paylaştı.
Özberk, İtalya'da giydiği elbisenin altına iç çamaşırı tercih etmedi. Özberk'in bu elbisesiyle paylaştığı fotoğraf ve videoya ise kısa süre içerisinde çok sayıda yorum geldi.
Geçtiğimiz günlerde bir markanın reklam yüzü olması nedeniyle imaj değişikliğine giden Burcu Özberk, yeni imajı ve göğüs dekoltesiyle çok konuşulmuştu.
İşte Özberk'in iç çamaşırsız pozları:
Son Dakika › Magazin › Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in iç çamaşırsız pozu sosyal medyayı salladı - Son Dakika