Hazal Kaya şeklini değiştirdi!

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Aşk-ı Memnu dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Hazal Kaya, rollerinin yanı sıra imajı ve paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmeye devam ediyor.

ESKİ İMAJINA DÖNDÜ

Geçtiğimiz sene Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi için saçlarını altın sarısına boyatan oyuncu, çekimlerin bitmesiyle eski imajına geri döndü. Saçlarını yeniden koyu kahveye boyatan oyuncu, son halini de 1,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

ROLÜ İÇİN SAÇLARINI BOYATMIŞTI

Hazal Kaya, geçtiğimiz sene saçları için yaptığı açıklamada "Pera Palas gibi sıra dışı bir işe başlarken de öff izlemek için de izlemeniz için de deli gibi sabırsızlanıyorum radikal bir değişiklik yapalım da canım Esra'mın ruhuna uygun olsun dedik. Şimdi esas meseleye geleyim. Bugüne kadar sana bu tonlar çok yakışır diye fotoğrafta gördüğünüz renkten ve tonlarından bana bahsetmemiş olan bütün arkadaşlarıma teessüf ediyorum, hepinize yazıklar olsun! Engeli basıyorum" demişti.