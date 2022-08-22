Sürpriz Boşanma! İşte İlk Açıklaması... - Son Dakika
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Sürpriz Boşanma! İşte İlk Açıklaması...

22.08.2022 11:56
Sürpriz Boşanma! İşte İlk Açıklaması...

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Kafalar grubunun üyesi Fatih Yasin ile Sena Güzeldağ, evliliklerini tek celsede bitirdi. İşte Sena Güzeldağ'ın ilk açıklaması...

YouTube'da 7,5 milyon takipçisi bulunan Kafalar grubunun üyesi Fatih Yasin, geçtiğimiz sene haziran ayında Sena Güzaldağ ile nikah masasına oturdu. Evliliğini basından uzak yaşayan çiftten üzücü haber geldi.

"DAHA FAZLA YIPRANMAMAK ADINA..."

Evliliklerinin birinci senesi dolan çiftin boşandıkları ortaya çıktı.

Instagram hesabından boşandıklarını duyuran Güzaldağ, "Yazması kolay gibi gelse de Fatih ile olan evlilik birliğimizi 17 Ağustos günü kanunen sonlandırmış bulunmaktayız. Bu sürecin ikimiz için daha fazla yıpratıcı olmaması adına sizlerden saygı, özveri ve anlayış bekliyoruz.

Ben bu yolda çok güzel insanlarla tanıştım, harika insanlar biriktirdim. Dilerim ki herkesi yolu açık olsun, iyi insanlarla karşılaşsın. Bir süre paylaşım yapamayacağım. Merak etmeyin!" dedi.

Sürpriz Boşanma! İşte İlk Açıklaması...

FATİH YASİN KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni, oyuncu, senarist. 1993 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Arel Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölümü'nde tamamlamıştır. Çektiği Vine'larla tanınan Farih Yasin üniversitede Atakan Özyurt'la tanışmış ve daha sonra birlikte çektikleri vine ile fenomen olma yolunda ilk adımı atmışlardır.

Daha sonra Bilal Hancı ile tanışarak sosyal medyada paylaştıkları videolar sonrasında Youtube'da Kafalar kanalını açarak çok sevilen fenomenler arasında yer almışlardır.

Fatih Yasin, 2021-2022 yılları arasında Sena Güzeldağ ile evli kalmıştır.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Sürpriz Boşanma! İşte İlk Açıklaması... - Son Dakika

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